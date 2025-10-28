Tragedie în satul Japca, raionul Florești: Un copil de doi ani a murit după ce a căzut într-o fântână

Salvatorii au recuperat corpul neînsuflețit al unui copil de doi ani căzut într-o fântână în satul Japca, raionul Florești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:34.

La fața locului au intervenit două echipe de salvatori din cadrul Direcției Regionale Căutare-Salvare Nord și Direcției Situații Excepționale Florești. Copilul a fost scos la suprafață de la adâncimea de 8 metri. Medicii ajunși la locul tragediei au constatat decesul.

Autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele cazului.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență reamintește părinților și persoanelor care au în grijă copii să fie responsabili și să securizeze accesul acestora în preajma fântânilor și altor locuri periculoase, pentru a preveni astfel de tragedii.