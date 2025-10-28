Curtea de Apel Nord a anulat decizia de demolare a etajului doi a unei case din Soroca

Curtea de Apel Nord a respins aplicarea măsurii de demolare a unei construcții neautorizate din municipiul Soroca, menținând însă amenda contravențională de 15.000 de lei dispusă anterior de Judecătoria Soroca. Instanța superioară a concluzionat că măsura demolării nu a fost motivată suficient în hotărârea de fond și nu se impunea în contextul cauzei.

Colegiul penal al Curții de Apel Nord, întrunit la 25 septembrie 2025, a examinat recursul depus împotriva hotărârii Judecătoriei Soroca, care obligase proprietara unui imobil din strada Mărțișor să demoleze etajul construit fără autorizație.

După analizarea materialelor cauzei și a motivelor invocate în recurs, Curtea de Apel a menținut sancțiunea contravențională stabilită pentru executarea lucrărilor fără acte permisive, dar a constatat că dispoziția privind demolarea nu a fost justificată prin probe sau raționamente legale clare.

Instanța a subliniat că, potrivit legii, demolarea unei construcții neautorizate reprezintă o măsură de siguranță și nu o sancțiune automată, fiind aplicabilă doar dacă aceasta urmărește un scop concret – cum ar fi eliminarea unui pericol sau a consecințelor faptei.

Magistrații Curții de Apel au reținut că hotărârea Judecătoriei Soroca nu a explicat de ce era necesară demolarea construcției și nu a identificat un pericol real sau consecințe directe care să justifice aplicarea acestei măsuri.

„Instanța de judecată nu a indicat scopul aplicării acestei măsuri de siguranță dintre cele prevăzute de lege – dacă s-a aplicat pentru a înlătura consecințele faptei, urmau a fi indicate consecințele; dacă pentru a înlătura pericolul, urma a fi nominalizat acest pericol”, se menționează în decizia instanței de apel.

Prin urmare, Curtea de Apel Nord a casat parțial hotărârea primei instanțe, respingând solicitarea de demolare formulată de agentul constatator.

Deși măsura de demolare a fost anulată, instanța a considerat că amenda contravențională rămâne justificată. Curtea a confirmat vinovăția proprietarului pentru executarea lucrărilor fără autorizație, menționând că probele din dosar — inclusiv procesul-verbal, imaginile foto și declarațiile persoanei sancționate — dovedesc clar existența contravenției.

Astfel, persoana în cauză rămâne obligată să achite amenda de 15.000 de lei, stabilită în temeiul art. 177 alin. (4) lit. c) din Codul contravențional, însă nu mai este obligată să demoleze etajul ridicat fără acte. Decizia Curții de Apel Nord este irevocabilă, ceea ce înseamnă că dosarul a fost închis definitiv în această etapă procesuală.