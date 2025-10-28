Sponsorii Guvernării

Autor: Stela MIHAILOVICI, anticoruptie.md

La recentele alegeri parlamentare, Partidul Acțiune și Solidaritate a avut cel mai mare buget electoral, peste 18 milioane de lei. Au contribuit cu sume generoase oameni simpli, dar și agenți economici. Am găsit printre donatori businessmani implicați în scandaluri publice sau acuzați de implicare în schemele lui Vlad Plahotniuc, oameni de afaceri incluși în lista neagră SIS, dar și proprietari și angajați au unor companii abonate la banii publici. Circa trei milioane și jumătate au fost donate de bugetari. Am întâlnit medici, profesori și pensionari care au donat aproape tot venitul lor pentru o lună. Printre donatori s-au regăsit și zeci de primari, unii aleși din partea altor partide la alegerile locale din 2023.

În raionul Călărași, condus de reprezentanți ai PAS, am identificat cea mai mare concentrație de sponsori pentru campania electorală a partidului. 14 bugetari au donat între 400 și 10 mii de lei. Cel mai generos a fost președintele raionului, Nicolae Drăgănel, ajuns deputat pe locul 40 în lista partidului.

Nicolae Drăgănel : – Eu donez la partid nu de acum. Am donat și mai înainte și în alte campanii electorale, fiindcă știu că asta e o necesitate. Nu donez mult.

Reporter TV8: – Au mai donat și alți colegi de-ai dvs? A fost cumva un îndemn de echipă?

N. Drăgănel: – Uitați-vă, îndemnul a fost și pe Facebook și la toată lumea care dorește să schimbe ceva în țara asta. Dacă au donat colegii mei, dacă nu au donat e o chestie benevolă. Nu poți să te duci la un coleg și să-l întrebi dacă a donat. Nu mi se pare chiar etic. Pentru asta se numește donație, altfel se numesc niște sume impuse. Donează omul cât dorește. Dacă vrea poate să nu doneze nimic. Chiar și un leu donație tot e o donație.

Adjuncta președintelui de raion, care a contribuit la campania PAS cu două mii de lei, dă asigurări că nu a existat vreo obligație să doneze.

„Fiind de la începuturi ca membru de partid, îmi dau seama că sunt foarte multe cheltuieli pentru materiale promoționale și, bineînțeles, am donat o sumă acceptabilă pentru formațiunea în care mă regăsesc. Dacă vreți să mă prindeți la ideea că am fost impusă, să știți că nu am fost impusă. Am fost persoana care am donat cu plăcere și cu responsabilitate pentru ceea ce urmează să se realizeze și s-a realizat. Sunt și eu părtașă la ideea integrării europene, la democratizarea societății, la îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor. Voi contribui cu ce o să pot la realizarea acestor deziderate”, a argumentat Margareta Florea, vicepreședinta raionului Călărași.

Mobilizare la Călărași

Trei consilieri raionali din Călărași au donat între 400 și 2000 de lei. Iar câte o mie de lei au transferat în contul electoral al PAS primarul orașului, adjuncta sa și un funcționar din Primărie.

Victor Ambroci, primarul orașului Călărași: – Ca orice membru al unui partid, normal că avem donații, fiecare în dependență de posibilități.

Reporter TV8: – Dar nu au fost cei de la partid să vă îndemne să donați?

V. Ambroci: – Nu, nu. Absolut deloc. E o donație benevolă a fiecărui membru. O mie de lei, eu cred că este o sumă rezonabilă.

Reporter TV8: – Dar colegii dvs. au donat împreună cu dvs?

V. Ambroci: – Nu pot să cunosc fiecare ce a donat. Eu ca membru de partid, ca persoană care locuiește în acest oraș, am decis să fac donația pe care am făcut-o.

Iată cum și-a argumentat donația viceprimara Doina Harea:

„Am donat o mie de lei pentru prosperitate, pentru viitorul european al țării, încrezătoare că lucrurile vor merge în direcția corectă, alături de o echipă frumoasă, unită, plină de entuziasm. Este un îndemn public care a fost făcut pentru toată lumea cu viziuni europene, cu gândul la viitorul acestei țări. Nu am fost absolut constrânsă de nimeni, am făcut-o din propria inițiativă și din voința mea, de a da o mână de ajutor pentru o campanie corectă și onestă”.

Doi medici ai spitalului din Călărași au donat 4000 și 10000 de lei. Nu am reușit să îi găsim la spital atunci când am mers în raion. În schimb, am discutat cu administratoarea Azilului pentru Bătrâni și Persoane cu Dizabilități din Călărași, care a donat PAS-ului o mie de lei pentru campanie.

Elena Oaserele: – Am contribuit cu o donație nu mare din salariul meu, pentru că am considerat că trebuie fiecare dintre noi să ne implicăm.

Reporter TV8: – Ce v-a motivat pe dvs să donați?

E. Oaserele: – Să depunem efortul și să contribuim fiecare pentru a trăi mai bine în țara noastră, Să ajutăm partidul, mă rog, acolo este nevoie de ziare, de pliante, diferite activități și să fie un mic ajutor.

Reporter TV8: – Nu v-a îndemnat nimeni?

E. Oaserele: – Nimeni, nimeni. Din partea noastră, chiar e o mândrie că am putut să ajutăm cu ceva.

Donații pe ultima sută de metri la Ialoveni

În ultimele zile de campanie, Partidul Acțiune și Solidaritate a avut donatori generoși în raionul Ialoveni. Medici de familie și o profesoară au donat câte 15 mii de lei. Iar directorul Gospodăriei Locativ-Comunale din Ialoveni declară că și-a convins mai multe rude să susțină financiar PAS, chiar dacă anterior a criticat de mai multe ori partidul. Ion Cujbă a donat 12 mii de lei, iar soția sa, medic de familie – alte 15 mii de lei.

Ion Cujbă: – Eu de fiecare dată am donat la partidul la care am considerat de cuviință că are o strategie și program corect și în afară de PAS, acum, nu am avut altă alegere. Din propria dorință și neîndemnat de nimeni am donat. Poate că o să apară și alte întrebări că de ce eu am mers și am donat, fiind susținătorul la alte partide care au fost tot timpul în opoziție față de PAS, dar eu și câțiva prieteni și cumetri am hotărât să susținem partidul PAS fără ca să știe nimeni. Dacă ei știau că eu vin să le donez, precis că nu ne acceptau. Dar m-am dus la partid și am donat 12 mii de lei.

Reporter TV8: – V-ați permis să donați suma asta?

Ion Cujbă: – Da, mi-am permis, pentru că mai am și venituri din alte părți și mi-am permis. Și eu, și soția, și cumetrii ne-am dus în două zile. De două ori ne-am dus și am donat. Eu le-am arătat unde. Au intrat fiecare separat, am donat, ne-am semnat pe declarații. Oamenii au dat câteva întrebări. Noi am spus că suntem susținători. Erau cam uimiți că am venit așa.

Reporter TV8: – Ați fost la sediu?

Ion Cujbă: – Da, la sediu. Au dat câteva întrebări, dacă nu sunteți…Eu acum nu sunt susținător la niciun partid. Am fost curtat, dar mă abțin.

Ion Cujbă și-a convins și subalternii să susțină financiar partidul care promite să ducă R. Moldova în Uniunea Europeană. Sergiu Vasilița, care lucrează în calitate de maistru la Gospodăria Locativ-Comunală Ialoveni, a donat tot 12 mii de lei.

S. Vasilița: – Eu apreciez activitatea acestui partid, de aceea am făcut această donație.

Reporter TV8: – Dvs benevol ați făcut-o?

S. Vasilița: – Desigur, cum dar?

Reporter TV8: – V-ați permis să donați așa sumă?

S. Vasilița: – Da de ce nu?

Reporter TV8: – Ați avut niște bani strânși special pentru donații?

S. Vasilița: – Noi tot timpul strângem pentru zile (…) dar am făcut acest pas cu conștiința curată, pentru că știu că (…)

Reporter TV8: – Dar în ce perioadă dvs ați donat?

S. Vasilița: – Nu țin minte.

Reporter TV8: Pe data de 24 sau 25 septembrie ați donat, dar atunci se termină campania.

S. Vasilița: – Ei, dacă veneau la mine la Anul Nou sau în luna Mai, sau în luna Iunie (…)

Reporter TV8: – Adică la fel avea să donați, indiferent că se încheia sau nu campania?

S. Vasilița: – Da, da. Eu sunt simpatizant al acestui partid. Nu sunt membru de partid. În orice caz, în comparație cu celelalte partide, îmi place activitatea acestui partid. Eu apreciez ceea ce fac ei.

Donație cu semne de întrebare de la o profesoară

Din orașul Ialoveni, am mers în Molești, pentru a discuta cu o profesoară de liceu, care în ultima zi de campanie, de asemenea, a donat 15 mii de lei pentru PAS.

Lia Graur: – Așa am dorit eu să donez și nu cred că e o problemă.

Reporter TV8: – V-a îndemnat cineva să donați sau ați făcut-o benevol?

Lia Graur: – Așa benevol! Eu am vrut să ne orientăm spre direcția respectivă (n.r. Direcția integrării europone)

Reporter TV8: – Ce sumă dvs ați donat?

Lia Graur: – 15 mii de lei.

Reporter TV8: – V-ați permis această sumă?

Lia Graur: – Da, pentru viitorul copiilor mei, eu mi-am permis. Cred că facem și alte jertfe mult mai mari și am considerat că fac o binefacere. Eu pentru mine consider că n-am făcut Doamne ferește ce.

Reporter TV8: – Deci, dintr-un salariu v-ați permis să donați așa sumă? Ni se pare o sumă mărișoară, mai ales că majoritatea profesorilor spun că nu au salarii mari.

Lia Graur: – Nu avem, dar, cred că pentru ceea ce am hotărât noi, soarta țării, efortul este mult mai mare.

Reporter TV8: – Transfer ați făcut sau cum ați donat?

Lia Graur: – Da, prin transfer de pe card.

Reporter TV8: – Nu ați fost la sediul partidului?

Lia Graur: – Nu, nu!

Deși profesoara ne-a declarat ferm că a virat banii prin transfer, numele Liei Graur se regăsește în registrul de evidență a donațiilor în numerar depus la CEC. Aici este indicat că profesoara a dat 15 mii de lei cash pe 26 septembrie și în aceeași zi reprezentanții partidului au depus banii în contul electoral.

Contribuții de la primari trecuți la PAS

În lista donatorilor PAS am numărat și 65 de primari. 7 dintre ei au ajuns aleși locali în calitate de candidați independenți sau pe listele altor partide decât PAS. Ulterior au aderat la partid. Majoritatea au contribuit cu sume modeste – între 200 și 6 mii de lei.

Iată cum și-a motivat donația Vasile Rață, primarul satului Sipoteni din Călărași, ales din partea PAS.

„Am donat în campania electorală, dacă sincer, precis nu știu, dar știu că de două ori. Pare-mi-se că o dată două mii și o dată două mii de lei. Am donat ca să susțin partidul. Realizez și-mi dau seama bine că în campanie este nevoie de cheltuieli mari, pliante, agitații, chestii și de asta am făcut-o din suflet, neimpus de nimeni, din bunăvoință și așa mai departe. Și salariile primarilor le-a mărit acest partid și mi-am permis. Din două salarii mi-am permis. Este și familie, sunt și cheltuieli de familie, dar din două salarii”.

Petru Posmag, primarul satului Ceadîr din Leova, a fost susținut la locale de Partidul Social Democrat European, dar după alegeri a părăsit formațiunea și a aderat la PAS. La parlamentare, și-a arătat susținerea pentru noul partid cu 2500 de lei.

„Eu și mai înainte de a candida la funcția de primar, legea e așa, că trebuie să fii de la un partid oarecare că candidez. Acesta a fost motivul.

– Dar în trecut, din care partid ați făcut parte?

– În trecut am fost cu Partidul Democrat. Da, am făcut donație, câteva donații au fost, dar nu mai țin minte precis, trebuie să mă uit în agendă. Cash am făcut.

– Ați fost la sediu și ați donat cu cash?

– Da.

– Din colectivul dvs., din echipă, a mai donat cineva bani pentru PAS?

– Da, da. Au donat, da.

Am numărat în registrul donațiilor și 95 de pensionari care au contribuit la campania PAS cu sume cuprinse între 50 de lei și 10 mii de lei. Majoritatea au donat până la o mie de lei. Mulți dintre ei sunt și membri de partid. Tudor Ursu, din satul Geamăna, raionul Anenii Noi, a donat o mie de lei, dar nu își amintea prea bine detaliile despre donația făcută.

Tudor Ursu: – Da, am donat pentru PAS.

Reporter TV8: – Dar mai țineți minte și ce sumă ați donat, în ce perioadă ați donat?

T. Ursu: – Nu țin minte precis. Știu că de vreo trei ori am donat și ultima dată știu că o mie de lei.

Reporter TV8: – Aproximativ ce pensie aveți dvs?

T. Ursu: – Sunt în jur de 8-9 mii de lei. Am lucrat în Poliție.

Reporter TV8: – Dar de ce ați donat anume acestui partid:

T. Ursu: – Pentru ca să învingă, să ducă politica și inițiativele pe care le-au pornit la bun sfârșit și să intrăm în Uniunea Europeană. Acesta e visul nostru.

Reporter TV8: – Deci, din pensia dvs v-ați permis să faceți câteva donații la partid?

T. Ursu: – Da, dar de ce așa accentuați problema cu pensia? Nu-i cine știe ce? Măi, măi, măi, o mie de lei. Ia uite!

Angajații ASP cu donații prin transfer

În rapoartele depuse la CEC de Partidul Acțiune și Solidaritate am identificat o singură instituție publică în care zeci de angajați au făcut donații. Sunt peste 30 de persoane care muncesc la Agenția Servicii Publice. Funcționarii au donat sume cuprinse între 200 de lei și 20 de mii de lei. Cel mai generos a fost vicedirectorul ASP, Iurie Cristea.

Iurie Cristea: – Eu sunt membru PAS chiar de la fondarea lui și în permanență am donat în măsura posibilităților cât am putut. Aceste alegeri au fost chiar deosebite, pentru că a fost o decizie crucială pentru R. Moldova și toți ne-am mobilizat și cu donații și cu activitate în teren. De exemplu, eu mi-am luat liber toată luna septembrie și am fost în teren. Donația am făcut-o pe site-ul PAS „unpaspentru.md”. Acolo este butonul „donează” și scrii numele, prenumele, de pe ce card să se vireze și banii au plecat.

Reporter TV8: – În cazul colegilor dvs a existat o organizare pe interior? Le-ați recomandat, i-ați rugat să doneze?

Iurie Cristea: – Categoric nu! Noi avem peste 3 mii de angajați și vă dați seama cum s-ar putea de ieșit cu un discurs la 3 mii de angajați distribuiți în toată republica în centrele multifuncționale. Asta a fost categoric decizia lor personală. Eu să vă spun sincer nici nu am știut cine și cât a donat și dacă a donat în genere.

Toate donațiile angajaților ASP au fost făcute prin transfer și sunt înregistrate în registru în aceeași zi – 28 august. Trezorierul Partidului Acțiune și Solidaritate susține că nu au fost realizate în mod organizat.

„Noi am avut în campanie un portofel electronic pentru colectarea donațiilor care merg pe site la plata cu cardul. Nu o să dau nume cum se numește acest portofel, dar este ca un fel de cont bancar în care oameni făceau donațiile. În el se colectau banii pe parcursul lunii august. Ulterior, noi am extras acești bani pe 28 august, dacă nu mă greșesc. Este data pe care am scris-o în rapoarte și banii din contul respectiv au venit în contul electoral pentru utilizare deja în campanie. Dacă nu mă greșesc, atunci când am extras era vorba de donațiile a peste 350 de oameni făcute pe 28 august. Pe parcursul campaniei noi am extras de 8 sau de 10 ori donații din acest portofel. Deci, o să vedeți mult mai mulți oameni care au donații în zile specifice”, a explicat Daniel Rotaru, trezorierul PAS.

Au încasat bani de la Blocul Patriotic, dar au sponsorizat PAS

Partidul de guvernare a beneficiat în această campanie electorală de un suport financiar considerabil și din partea business-ului. 60 de companii au donat în total aproape 4 milioane de lei. Alți peste un milion de lei au ajuns pe conturile bancare de campanie ale partidului din partea angajaților unor companii private. În listă am găsit agenți economici implicați în scandaluri publice și criticați anterior de deputați PAS.

Două companii afiliate omului de afaceri Alexandr Bilinkis, președintele Comunității Evreiești din R. Moldova, au finanțat cu 380 de mii de lei campania electorală a PAS-ului. Jumătate din sumă a virat compania „EditTiparGrup”. Aceasta a fost implicată într-un scandal acum cinci ani, la alegerile prezidențiale. Igor Dodon a fost acuzat că și-a tipărit clandestin o parte din ziarele electorale, fără a declara cheltuielile la CEC. Atunci, câteva microbuze pline cu ziare au fost surprinse în curtea editurii de stat „Universul”, în timp ce pe ziare era indicat tiraj la „EditTiparGrup”.

În actuala campanie electorală, în timp ce făcea donații generoase pentru partidul de guvernare, „EditTiparGrup” continua să câștige bani din colaborarea cu Dodon. Potrivit rapoartelor financiare, Blocul Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei a virat către firmă peste 3 milioane de lei pentru tipărirea materialelor informative. Suma reprezintă aproape jumătate din toate cheltuielile de campanie ale Blocului Patriotic.

Serghei Pușcuța, administratorul „Moldpresa Grup”, care deține „EditTiparGrup”, a explicat scurt cum s-a decis ca firma să doneze bani partidului aflat la guvernare.

„Este decizia asociaților și asta e decizia dumnealor. Ea s-a executat. Eu am atribuțiile mele funcționale și mi le execut. Aceste decizii țin de Consiliu. Nu sunt competent să comentez deciziile Consiliului”, a spus Pușcuța.

Sediu de campanie în clădirea sponsorului

Cea de-a două firmă afiliată lui Bilinkis, care a sponsorizat PAS este „BBK Estate”. Compania a fost implicată în 2019 într-un scandal după ce a demolat o clădire cu statut de monument istoric din centrul Chișinăului. „BBK Estate” avea autorizație pentru reconstrucția imobilului, însă a păstrat doar fațada monumentului și a ridicat în loc o clădire modernă cu oficii. Chiar în acest imobil a avut sediu de campanie Partidul Acțiune și Solidaritate.

Potrivit raportului financiar depus la CEC, PAS a luat în chirie clădirea de la sponsorii săi de campanie și a plătit firmei „BBK Estate” 116 mii de lei.

Prin intermediul Moldpresa Grup, Bilinkis deține și compania Epamedia, care are un litigiu cu Primăria Chișinău. Despre acest scandal v-am arătat într-o altă investigație Cutia Neagră PLUS. Epamedia cere despăgubiri de circa un miliard de lei de la Primărie, pentru că ar fi încălcat prevederile unui contract de parteneriat public-privat în domeniul publicității stradale. Consilierii municipali din PAS au acuzat Epamedia că ar acționa în cârdășie cu primarul Ion Ceban pentru a prejudicia bugetul capitalei.

Zile la rând am încercat să-l contactăm pe Alexandr Bilinkis, dar nu ne-a răspuns la telefon. Într-un final, ne-a trimis un mesaj scurt.

„Aceasta nu este prima dată când susținem PAS. Nu știu de ce, cu patru ani în urmă asta nu a fost subiect de interes public. Este o chestiune ce vizează cetățeanul și alegătorul și este la discreția lui. Nu este subiect de comentat. Decizia a fost luată de acționarii companiei în baza propriilor viziuni”, ne-a scris Bilinkis.

Oameni de afaceri din Briceni au donat pentru viitor în UE

Donații generoase au făcut pentru PAS și câteva companii care activează în nordul țării. Acestea sunt conectate la membrii familiei Pop, oameni de afaceri din Briceni.

Mihai Pop are afaceri și în afara R. Moldova și face parte din platforma civică „Europa 2028”. Platforma a unit mai mulți antreprenori gata să susțină reformele economice și să ajute în procesul de aderare a R. Moldova la UE.

SRL Autotestare din Briceni, administrat de Mihai Pop, a făcut două donații pentru PAS în sumă de 190 de mii de lei. Iar compania „Business-Concept”, ce aparține fratelui său Ion Pop, a contribuit cu alte 180 de mii de lei. De asemenea, membrii familiei Pop au donat bani în calitate de persoane fizice. Au transferat în total 267 de mii de lei în contul PAS.

„Motivația mea e simplă. Îmi doresc un viitor european pentru R. Moldova și donația este o metodă transparentă de a contribui, să spunem așa, la acest scop comun. Viitorul Moldovei e unul dintre principalele subiecte pe care le discutăm în cadrul familiei și clar că am ajuns de comun acord la un gest, la o acțiune mai mult decât pur și simplu declarativă sau să mergem la vot. Eu am termen de comparație. V-am spus mai devreme că am afaceri în afară. Stau în Ucraina și stau în România. România este membră UE, iar Ucraina o țară care luptă pentru libertate și apropierea de UE. Zilnic văd diferența între ce înseamnă UE și ce înseamnă non-UE. Eu mult îmi doresc ca noi pe cale pașnică să ajungem acolo și o să depun tot efortul nu doar în ajun de alegeri, dar și după și ori de câte ori va fi nevoie, sigur prin mijloace clare, transparente și legale”, ne-a declarat Mihai Pop.

„Nu-mi spun nimic aceste nume de companii. Adresa juridică e sediul administrativ. Acolo sunt mai multe companii care-și desfășoară activitatea, inclusiv și companiile pe care le deține familia mea. Teritoriul nu-mi aparține în totalitate. E un teritoriu mai mare, cu mai multe birouri. Sunt mai multe companii proprietare acolo. Nu sunt gata să vă spun cu exactitate ce-mi aparține mie, fratelui meu sau oricărei alte companii”, a explicat Mihai Pop.

250 de mii lei de la angajații „Le Bridge”

La bugetul de campanie al PAS au contribuit cu sume mari și angajații mai multor companii abonate la banii publici. Legea interzice agenților economici care au câștigat licitații publice în ultimii 3 ani să facă donații pentru partide. De aceea, s-a mers pe o altă cale – donațiile au fost făcute de persoane fizice, angajați ai firmelor. Astfel contribuțiile sunt legale.

Angajații holdingului „Le Bridge”, care administrează magazine duty-free și o fabrică de înghețată, au contribuit la bugetul PAS cu peste 250 de mii de lei. 11 persoane care muncesc în diferite companii ce fac parte din acest holding au făcut donații generoase. De exemplu, managerul „Le Bridge Corporation Limited” a donat de 4 ori, în total – 41 de mii de lei. Directorul comercial al fabricii „Sandriliona” a donat alte 50 de mii de lei. Iar o angajată, care administrează procesul de lichidare a firmei „Le Bridge Travel Retail” a făcut două transferuri în contul PAS în sumă de 49 de mii de lei.

Persoanele din managementul „Le Bridge” au refuzat să ne ofere un interviu la subiect. Ne-au cerut întrebările pe email și ne-au răspuns în scris.

„Le Bridge Corporation Limited respectă viața privată a tuturor angajaților și, în conformitate cu legislația, nu colectează, nu monitorizează și nu prelucrează date referitoare la opiniile politice ale acestora. Orice donații sunt acte strict personale, în afara atribuțiilor de serviciu. Compania nu solicită, nu încurajează și nu condiționează în niciun fel astfel de acțiuni. Compania nu a efectuat donații către partide politice și nu autorizează utilizarea denumirii, resurselor, identității vizuale ori a relațiilor de muncă în scopuri politice” , a comentat agentul economic.

„Le Bridge” este cunoscută în special pentru activitatea sa de administrare a unei rețele de magazine Duty Free la frontierele terestre ale R. Moldova. Anul trecut, Le Bridge Corporation Limited a participat la licitația anunțată de autorități, pentru a obține spațiile comerciale din Aeroportul Internațional Chișinău, rămase libere după rezilierea contractului cu firma fugarului Ilan Șor. Licitația a fost anulată, pe motiv de lipsă de concurență.

Întrebată dacă ar putea fi privilegiată la o eventuală licitație, după ce angajații holdingului au fost sponsori generoși ai partidului de guvernare, compania a răspuns: „În toate exercițiile de participare la licitații publice ,,Le Bridge Corporation Limited” respectă cu strictețe cadrul legal aplicabil, precum și principiile de tratament egal, nediscriminare și transparență”.

Le Bridge trebuia să gestioneze un magazin duty free în aeroport încă din anul 2008, după ce a câștigat un concurs organizat de Ministerul Economiei. Însă, compania concurentă Dufremol, afiliată lui Ilan Șor, a obținut prin judecată anularea rezultatelor concursului și a pus mâna pe afacerea din aeroport. În 2013, Guvernul R. Moldova a fost obligat de o instanță internațională să-i achite companiei „Le Bridge” peste 35 de milioane de lei, daune după anularea contractului legat de aeroportul din Chișinău.

Proprietari de firme abonate la bani publici, printre sponsorii PAS

La o altă companie „Vitafor”, care deține cunoscutul brand de produse lactate „Latti”, 18 angajați au donat câte 15 mii de lei fiecare, de la director până la operatori și agenți de vânzări. În total, au contribuit la bugetul PAS cu 270 de mii de lei.În ultimii ani, Vitafor a câștigat tendere în valoare de peste 7 milioane de lei pentru livrarea unor produse alimentare în diverse instituții publice.

Am solicitat un interviu de la directorul companiei prin intermediul persoanei responsabile de comunicare. Deși ne-a promis că va reveni cu un apel, ulterior, nu ne-a mai răspuns la telefon.

Într-o altă companie „T&T Motors Service”, angajații au donat între 12 și 15 mii de lei. Cap de listă a fost proprietarul firmei Igor Teslea, urmat de un manager, trei mecanici și un șofer.

Compania câștigă constant tendere pentru reparația mașinilor autorităților publice. Cel mai recent contract a fost semnat chiar înainte de alegeri, la mijlocul lunii septembrie. Contractul de 1,7 milioane de lei are drept obiect reparația unităților de transport ale Inspectoratului Național de Securitate Publică. La licitația organizată de autoritate, „T&T Motors Service” a fost singurul participant. Anul trecut, compania a semnat un contract de peste 5 milioane de lei cu Direcția de Poliție a Municipiului Chișinău.

Igor Teslea: – Susținem poziția lor, poziția la PAS politică, ceea ce spun ei. Suntem de acord cu dânșii și vrem ca ei să meargă înainte să facă toate procesele pe care și le-au pus în plan așa cum trebuie.

Reporter TV8: – Dar dvs ca director ați organizat cumva pe interior procesul. Am văzut că sunt câțiva mecanici, șoferul companiei care au făcut donații. Dvs i-ați convins?

Igor Teslea: – Nu. Au fost întrebați dacă sunt de acord cu agenda politică PAS și ei au spus că da. Care nu – Nu!

Reporter TV8: – Compania dvs e participantă activă la tendere publice. Are asta vreo legătură cu faptul că susțineți actualul partid aflat la guvernare?

Igor Teslea: – Nu, Nu!

Vicepreședintele PAS, Vladimir Bolea dă asigurări că donațiile făcute de agenții economici nu au nicio legătură cu participarea acestora la licitații publice.

Reporter TV8: – De ce au donat ei? Au primit vreo promisiune că vor fi privilegiați la tendere? Sau încearcă să se pună bine pe lângă guvernare ca să câștige tendere?

Vladimir Bolea: – Nu am vorbit cu niciunul dintre acești agenți economici care au donat. Nici măcar nu știu cine sunt aceste persoane. Este decizia lor. Cel mai probabil, au plătit din dividendele lor. Au făcut ajutorul, donația asta la partid. Dar eu personal, în calitatea mea de ministru al Infrastructurii nu am vorbit absolut cu niciun agent economic.

Reporter TV8: – Întrebarea este dacă vă va influența cumva mai târziu în luarea deciziilor pe tendere faptul că aceste companii au fost generoase cu partidul în cadrul campaniei electorale?

Vladimir Bolea: – Tenderele se fac în baza legislației și este absolut imposibil de trucat la etapa actuală în R. Moldova.

Vicepreședintele CEC Pavel Postică susține că agenții economici nu pot fi penalizați pentru faptul că angajații lor au sponsorizat campania, dacă nu există probe că donațiile ar fi fictive.

„Noi ne-am luptat pentru ca acest compartiment de loc de muncă să fie accesibil publicului larg. În acest fel, dvs în calitate de jurnaliști de investigație puteți să vedeți. Este libertatea cetățenilor R. Moldova de a face donații și nu contează unde lucrează. La întreprinderi de stat, care la fel nu au dreptul să facă donații ca persoane juridice, dar noi vedem că persoanele fac donații. Din aceste considerente, în lipsa unor acțiuni care ar arăta că aceste donații sunt fictive, atunci da. Dar noi, până la momentul de față nu am primit astfel de semnale”, susține Pavel Postică.

Donații cu încălcarea legii

Am identificat și cazuri în care agenții economici au făcut donații pentru PAS cu încălcarea normelor. De exemplu, compania „Consistcom” a virat pe 12 septembrie aproape 200 de mii de lei în contul electoral al PAS. Firma nu avea dreptul să facă donații, deoarece are contracte de achiziții publice cu o valoare de peste 15 milioane de lei. Ultimul contract l-a semnat cu Ministerul Apărării chiar înainte să înceapă campania electorală. Firma face lucrări de construcție și reparație în imobile.

„Consistcom” a ajuns și în atenția CEC care a stabilit că firma a încălcat legea când a făcut donația generoasă către PAS. Partidul a fost obligat să verse banii în bugetul de stat. Acest lucru nu s-a întâmplat. Trezorierul PAS a identificat problema înainte să fie emisă hotărârea CEC și a reușit să întoarcă banii în contul agentului economic.

„CEC-ul de obicei verifică rapoartele pe care noi le prezentăm la câteva zile după ce ele se prezintă. Dacă noi în prima săptămână recepționăm donația, luni depunem raportul pentru prima săptămână. Punem compania ca donator. În cazul în care, până iese CEC-ul cu o hotărâre, noi observăm careva probleme la companie și decidem să facem returul, îl facem în timpul săptămânii a doua. Nu există o formulă prin care noi trebuie să venim de fiecare dată cu o scrisoare la CEC prin care să anunțăm că noi am returnat acești bani. La sfârșitul săptămânii de raportare, atunci se anunță CEC și banii oricum rămân ca o donație cu plus și cu minus la ieșire”, a explicat Daniel Rotaru.

Directorul comercial al unei companii, amendat de CEC

Într-un alt caz, o angajată a unei companii care a avut contracte cu instituții publice, s-a ales și cu amendă, pentru că a încălcat legea privind finanțarea concurenților electorali. Liudmila Meraji, directorul comercial al companiei „System Capital Management”, a donat, în calitate de persoană fizică, 95 de mii de lei.

Compania în care este angajată deține una dintre cele mai mari agenții de turism din Moldova – Capital Tour. Anterior, mai multe instituții, printre care și Parlamentul, au achiziționat de la aceasta bilete de avion pentru deplasările de serviciu ale funcționarilor.

Comisia Electorală Centrală a stabilit în urma unei verificări că Ludmila Meraji nu a avut venituri suficiente în anul precedent pentru a face o donație atât de mare. PAS a fost obligat de CEC să verse în bugetul statului jumătate din suma donației. Mai mult, CEC i-a aplicat o amendă de 1500 de lei Ludmilei Meraji, pentru încălcarea admisă.

Am încercat să luăm legătura cu Ludmila Meraji, prin intermediul angajaților companiei „System Capital Management”, dar fără rezultat.

„Din câte îmi amintesc, în cazul PAS-ului noi am întocmit în total 18 procese contravenționale. În trei cazuri e vorba de persoane fizice care nu au avut venituri suficiente pentru a face donațiile pe care le-au făcut. Amenda minimă, în cazul în care persoana pentru prima dată a făcut o astfel de donație, este 1500 lei. În cazul în care o plătește în timp de 72 de ore, conform rigorilor Codului Contravențional, plătește în jumătate. Noi ducem evidența tuturor amenzilor aplicate și încasarea acestora. În cazul în care o persoană nu plătește benevol, noi expediem executorilor judecătorești pentru a fi încasate forțat”, punctează Pavel Postică, vicepreședintele CEC.

În lista donatorilor generoși ai PAS se regăsesc și angajații unor companii ce activează în domeniul agricol în localitatea Căzănești din raionul Telenești. Acestea se numără printre solicitanții de subvenții de la stat și la fel legea le interzice să finanțeze campania electorală. Au donat însă, absolut legal, administratorii firmelor în calitate de persoane fizice și alți câțiva angajați.

SRL Fitoline Prim și SRL Fitoline Group au aceeași adresă juridică în Căzănești și un număr de telefon de contact comun. Directorul primei companii, Serghei Cerescu a donat 40 de mii de lei. Iar administratorul celeilalte firme – 60 de mii de lei. Alți 3 angajați au transferat PAS-ului încă 95 de mii de lei.

Vadim Mereuță, directorul „Fitoline Group” nu a vrut să vorbească despre donațiile făcute pentru partidul aflat la guvernare, motivînd că nu este persoană publică.

Vladimir Bolea crede că agenții economici au fost mai darnici în această campanie cu PAS, pentru că în joc a fost pus parcursul european al statului.

„Sunt foarte mulți oameni de afaceri care au votat pentru modelul de business european și se văd cu afacerile lor în UE și au înțeles în ultimii 4 ani toate avantajele pe care le aduce UE. Atunci când tu te ocupi de business în R. Moldova și ai potențialul de a exporta în toată UE și eu cred că pentru dânșii este un avantaj foarte mare. Cu toată seriozitate și toată responsabilitatea vă spun că nu am sunat absolut niciun agent economic pentru a dona partidului”, afirmă Bolea.

Donații de la firmele unui afacerist afiliat lui Plahotniuc

Pe 5 septembrie, PAS a primit în contul său electoral 30 de mii de lei, donație de la compania „Aser Computer”, fondată și administrată de Serghei Preanicov. Numele acestuia se regăsește într-un ordin emis de directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) ce impune restricții în activitate unor persoane și companii asociate cu Vladimir Plahotniuc.

O angajată a firmei „Aser Computer” ne-a declarat că Serghei Preanicov nu se află în țară și nu am putut lua legătura cu bărbatul.

Alte 30 de mii de lei au fost virate către PAS de o firmă fondată și administrată de Natalia Preanicova, soția lui Serghei Preanicov. Și doi angajați ai companiei „Fier Grup” au donat cash câte 15 mii de lei pentru PAS. Natalia Preanicova ne-a declarat la telefon că este în afara țării și a refuzat să spună ce a motivat-o să facă donații electorale.

Om de afaceri vizat într-o anchetă SIS – sponsor de campanie

Printre sponsorii generoși ai PAS regăsim și numele omului de afaceri Marcelian Pîrlog. El a donat 93 de mii de lei. Bărbatul este fondatorul companiei „Union Expediție”, care transportă mărfuri pe calea ferată.

Pîrlog a fost vizat într-o notă informativă a SIS-ului din 2019 și în raportul Comisiei parlamentare de anchetă din 2021 privind analiza situației financiare de la Calea Ferată a Moldovei. Potrivit investigațiilor SIS, întreprinderea de stat Calea Ferată a ajuns în faliment din cauza mai multor scheme puse la cale în anul 2014. Pe atunci, un grup de firme, controlat de oamenii lui Plahotniuc, ar fi monopolizat transportul de mărfuri pe calea ferată. Acestea, percepeau neoficial comisioane pentru fiecare tonă de marfă transportată și virau mai apoi banii adunați către o companie din Marea Britanie, conectată la Plahotniuc. SIS-ul a indicat printre firmele vizate în schemă două companii gestionate pe atunci de Marcelian Pîrlog.

Am încercat să luăm legătura cu Pîrlog prin intermediul administratorului companiei sale „Union Expediție”, dar nu am reușit. Ulterior, am fost contactați de avocatul lui Pîrlog, care s-a interesat de subiectul anchetei noastre. A promis că-i va transmite întrebările, dar un răspuns nu am mai primit.

PAS nu a verificat integritatea donatorilor

Vicepreședintele PAS, Vladimir Bolea susține că nu-i sunt cunoscute numele oamenilor de afaceri vizați în anchetele SIS-ului și nu știe dacă reprezentanții partidului au verificat cumva integritatea businessmenilor care au sponsorizat campania electorală.

Reporter TV8: – A avut PAS vreun filtru să verifice donatorii înainte de a accepta banii sau ați primit automat toate donațiile?

V. Bolea: – Nu am făcut parte din staff nici din Chișinău, nici din cel central și îmi vine greu să știu dacă au avut filtre de genul ăsta, dar vom întreba trezorierul nostru și putem să revenim la această întrebare.

Trezorierul partidului Daniel Rotaru ne-a declarat că nu a exeistat niciun fel de verificare: „Noi nu am verificat cine sunt persoanele respective și nu avem un filtru de care spuneți dvs, pentru că nu a existat nicio înțelegere că noi trebuie să facem unele acțiuni dacă persoanele respective donează. Noi ne-am bazat strict pe buchia legii să nu au voie să doneze persoane care nu au venituri pentru anul trecut sau nu sunt cetățeni ai R. Moldova, dar nu ce investigații sunt despre aceste persoane”.

Investigația a fost realizată în baza premiului primit de redacția TV 8 în cadrul Concursului de Excelență în Jurnalismul de Investigație, ediția 2025.