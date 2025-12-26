Festivalul tradițiilor și obiceiurilor de iarnă „V-am ura, v-am tot ura”, ediția a XVI-a / GALERIE FOTO

Piața Libertății din municipiul Soroca a găzduit, pe 25 decembrie, Iarmarocul de Crăciun și Festivalul tradițiilor și obiceiurilor de iarnă „V-am ura, v-am tot ura”, ediția a XVI-a. Evenimentul a transformat centrul orașului într-un loc dedicat tradițiilor de iarnă și a adunat sute de locuitori și vizitatori.

Deschiderea festivalului a avut loc cu Parada măștilor zoomorfe. Instituțiile de învățământ și colectivele artistice din municipiul și raionul Soroca au prezentat măști și costume tradiționale, inspirate din obiceiurile specifice sărbătorilor de iarnă. Parada a scos în evidență tradițiile populare păstrate de-a lungul timpului.

Pe durata evenimentului, pe scena amenajată în piață au evoluat colective artistice din oraș și din raion. Spectatorii au urmărit cu interes prestațiile acestora. În paralel, iarmarocul a reunit agenți economici din mai multe zone ale țării, care au oferit spre vânzare produse diverse.

Conducerea raionului Soroca a acordat Diplomele Președintelui raionului agenților economici și meșterilor populari care s-au implicat activ și au contribuit la promovarea tradițiilor locale.

Tot în cadrul festivalului au fost desemnați câștigătorii concursurilor „Cel mai bun vin de casă” și „Cele mai originale măști și costume zoomorfe”. Concursul vinurilor a fost organizat de Direcția Agricultură și Alimentație a Consiliului Raional Soroca, în parteneriat cu filiala Soroca a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Concursul dedicat măștilor și costumelor a fost desfășurat de Direcția Învățământ, Secția Cultură și Turism și Palatul de Cultură din Soroca. Laureații au primit diplome și premii bănești.

Un punct important al programului l-a constituit oferirea bucatelor tradiționale. Au fost distribuite 1 000 de porții de mămăligă, friptură cu brânză și vin fiert. Bucatele au fost oferite cu sprijinul Consiliului Raional Soroca și al Primăriei municipiului Soroca și au fost pregătite de angajații Primăriei satului Șeptelici.

Programul a inclus și activități recreative. Organizatorii au pregătit pilon cu surprize, bătaia cu perna, bătaia cocoșilor, ridicarea greutăților și aruncarea mingii. Jocurile au fost coordonate de Serviciul Tineret și Sport din cadrul Aparatului Președintelui raionului și de Centrul Raional pentru Tineret Soroca.

Festivalul a fost organizat de Secția Cultură și Turism, Direcția Agricultură și Alimentație și Direcția Învățământ ale Consiliului Raional Soroca, alături de Secția Economie și Secția Administrație Publică din cadrul Aparatului Președintelui raionului Soroca. La desfășurarea evenimentului au contribuit Palatul de Cultură din Soroca și Centrul Raional pentru Tineret Soroca, în parteneriat cu Primăria municipiului Soroca și filiala Soroca a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.