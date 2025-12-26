Instanța a decis: ÎIS „Acva-Nord” din Soroca intră în faliment

După aproape un deceniu de proceduri judiciare și încercări repetate de redresare financiară, instanța de insolvabilitate a decis trecerea în faliment a unei întreprinderi interraionale de stat care asigură captarea și distribuția apei potabile în nordul Republicii Moldova. Hotărârea a fost luată ca urmare a neexecutării planului de restructurare aprobat definitiv de instanță încă din anul 2018.

Prin hotărârea pronunțată la 11 decembrie 2025 și redactată integral la 23 decembrie 2025, Judecătoria Soroca (sediul central) a admis cererea introductivă depusă în temeiul art. 217 din Legea insolvabilității și a dispus intrarea în procedura de faliment și lichidarea patrimoniului ÎIS „Acva-Nord”, ca rezultat direct al neexecutării planului procedurii de restructurare confirmat anterior

Instanța a constatat că, deși planul de restructurare avea un termen clar de implementare și a fost prelungit inclusiv prin decizii ale adunării creditorilor, obligațiile de achitare a creanțelor nu au fost respectate, fiind acumulate restanțe semnificative față de creditorii validați.

Procedura de insolvabilitate a fost inițiată în anul 2015, iar în 2016 a fost constatată oficial starea de insolvabilitate a întreprinderii. Ulterior, a fost aplicată procedura de restructurare, cu un plan confirmat definitiv de instanță în 2018. Conform programului de stingere a creanțelor, termenul-limită pentru achitarea datoriilor a expirat în anul 2023.

Instanța a reținut că, pe parcursul derulării procedurii, doar creanțele creditorilor de rang superior au fost onorate, în timp ce creditorii chirografari nu au beneficiat de plăți, în pofida obligațiilor asumate prin planul confirmat judiciar

În cadrul examinării cauzei, au fost analizate inclusiv pozițiile care susțineau că inițierea falimentului ar fi lipsită de eficiență practică, întrucât bunurile aflate în gestiunea întreprinderii fac parte din domeniul public al statului și nu pot fi valorificate silit. De asemenea, s-a invocat impactul social major al sistării activității, având în vedere rolul strategic al întreprinderii în alimentarea cu apă a mai multor localități.

Cu toate acestea, instanța a subliniat că neexecutarea unui plan de restructurare confirmat definitiv atrage, potrivit legii, consecința directă a intrării în faliment, fără a fi necesară dovada suplimentară a stării de insolvabilitate.

Din datele prezentate în dosar rezultă că întreprinderea are creanțe de peste 276 milioane de lei față de doi mari operatori regionali de apă-canal, situație care a afectat grav capacitatea sa de a-și onora propriile obligații. Instanța a constatat lipsa unei strategii eficiente de redresare și a unor soluții viabile pentru recuperarea datoriilor, în pofida duratei îndelungate a procedurii. Judecătorul a reținut că menținerea unei restructurări nefuncționale prejudiciază în mod direct drepturile creditorilor și contravine principiului executării hotărârilor judecătorești definitive.

Prin aceeași hotărâre, instanța a dispus desemnarea unui lichidator autorizat, ales din oficiu, pentru a asigura gestionarea procedurii de faliment într-o manieră echidistantă față de toți creditorii validați. Hotărârea este definitivă și executorie, însă poate fi contestată cu apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Nord, prin intermediul Judecătoriei Soroca.

