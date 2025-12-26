Dacă e calitate…e PREMIUM NUTS!

Ce înseamnă, de fapt, „Premium”? Calitate, grijă pentru detalii și produse care spun o poveste. În noul episod din podcastul „La Taclale cu Vânzare”, descoperim istoria din spatele Premium Nuts — o afacere de familie din Soroca care transformă fructele uscate și delicatesele atent alese într-un stil de viață. Vorbim despre beneficii, despre munca din spatele calității și despre cum se construiește o promovare care contează.

Ascultă episodul și află de ce „Premium” nu e doar un cuvânt, ci o promisiune.