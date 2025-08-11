Expoziția: „Soroca interbelică – Soroca în Regatul României” la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” / GALERIE FOTO

La Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din municipiul Soroca poate fi vizitată, în această perioadă, expoziția temporară „Soroca Interbelică – Soroca în Regatul României”. Este o ocazie pentru vizitatori de a descoperi o etapă importantă din istoria orașului, marcată de cercetări arheologice de amploare și lucrări de restaurare a cetății.

Perioada interbelică a însemnat începutul unor acțiuni sistematice de studiere și conservare a fortăreței. Printre cei care și-au lăsat amprenta asupra acestor lucrări se numără Virgil Drăghiceanu, conservator al Comisiunii Monumentelor Istorice în anii 1920–1930. El a contribuit la crearea unui cadru oficial pentru cercetarea și restaurarea cetăților de pe linia Nistrului, inclusiv cetatea Soroca.

Descoperirile arheologice din acea vreme au scos la iveală o parte ascunsă a trecutului: fundații de șanțuri din pământ și lemn, straturi din epoca medievală, ghiulele, gloanțe, canale de evacuare a apei, pivnițe și artefacte de diferite tipuri. Săpăturile au adus la suprafață fragmente de ceramică, elemente decorative și urme ale unor construcții interioare, dar și obiecte care datează din perioade variate, de la cea medievală și otomano-austriacă, până la epoca romană.

Aceste cercetări și intervenții au avut scopul de a păstra structura originală a cetății și de a reda imaginea de odinioară a monumentului. Astfel, expoziția de la Muzeul „Nicolae Bulat” arată cum Soroca și cetatea sa au evoluat de-a lungul timpului, păstrându-și rolul strategic și cultural în nordul Basarabiei.

Totodată expoziția poate fi vizitată gratuit până la 31 august.