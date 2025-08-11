Atenție, șoferi – restricții de circulație în capitală

În baza dispoziției Primăriei Chișinău, privind executarea lucrărilor de reparație a învelișului asfaltic pe șoseaua Hîncești, traficul rutier va fi suspendat pe următoarele tronsoane:
13–15 august – între străzile Lech Kaczynski și Sihastrului, zilnic, în intervalul 23:30 – 05:30;
15–16 august – între străzile Miorița și Sihastrului, zilnic, în intervalul 23:30 – 05:30.
Recomandăm participanților la trafic să respecte inclusiv indicatoarele rutiere temporare, să adapteze viteza și să manifeste prudență sporită. (SURSA: Poliția Republicii Moldova)