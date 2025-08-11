Cod roșu, portocaliu și galben pentru scurgeri mici de apă în majoritatea râurilor din Republica Moldova

  Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis astăzi o nouă avertizare hidrologică privind fenomenele de ape mici care vor persista în perioada 12 – 15 august 2025, transmite moldpres.md

Conform prognozei, majoritatea râurilor mici din Republica Moldova vor înregistra scurgeri reduse, situate sub mediile lunare multianuale, fapt ce impune atenție sporită în gestionarea resurselor de apă.

Avertizarea este structurată pe coduri de risc în funcție de nivelul scurgerii: Cod roșu – scurgere sub sau egală cu 15% din media obișnuită; Cod portocaliu – scurgere sub sau egală cu 30%; Cod galben – scurgere sub sau egală cu 50%.

Autoritățile solicită agenților economici și populației să adopte un consum rațional al resurselor de apă pentru a preveni situații critice și a asigura sustenabilitatea aprovizionării în această perioadă cu deficit hidric.

Recomandarea este valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în special în zonele cu cod roșu și portocaliu, unde deficitul de apă este cel mai sever.


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

