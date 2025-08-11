Alegerile parlamentare din 28 septembrie: dăm pasărea din mână pe cioara de pe gard?

Până la alegerile parlamentare din 28 septembrie au rămas zile numărate, iar mai mulți alegători cărora li se învârte, probabil, capul de atâtea informații și promisiuni mai sunt încă în dilemă: pentru cine/ce să voteze, pentru pasărea din mână sau pentru cioara de pe gard?

Or, liderii politici sunt acei care, prin declarațiile lor vor trebui să încline balanța, într-o parte sau alta, iar noi, acei care nu suntem lipsiți de discernământ suntem obligați să facem unica alegere corectă pentru a nu ne tăia creanga de sub picioare, pentru a ne asigura nouă și generațiilor care vin un loc sub umbrela Uniunii Europene, alătiru de țări care trăiesc în bunăstare și pace, dar nu în ură și război.

Și dacă în acest context contează, deopotrivă, faptele și vorbele, vă propunem să meditați asupta declarațiilor celor doi politicieni cu cel mai mare rating, în Republica Moldova – Maia Sandu și Igor Dodon.

Maia SANDU: Integrarea în Uniunea Europeană este singura garanție pentru securitatea și dezvoltarea economică a Republicii Moldova

Uniunea Europeană este salvarea noastră și în acest moment Republica Moldova se bucură de o susținere fără precedent în acest proces. Totodată, Rusia își dorește să deturneze acest curs și va încerca să influențeze alegerile din toamna acestui an. În aceste condiții, depinde doar de alegerea cetățenilor țării noastre dacă vom reuși să ne continuăm drumul spre integrarea europeană…Uniunea Europeană este „salvarea noastră”, atât în ceea ce privește asigurarea securității, cât și pe dimensiunea de dezvoltare economică. Totodată, sprijinul oferit țării noastre în acest proces este unul foarte mare, inclusiv din partea statelor membre ale UE și a oficialilor de la Bruxelles…majoritatea cetățenilor își doresc ca țara noastră să meargă pe calea europeană, iar Rusia nu-și dorește acest lucru și va încerca să deturneze direcția aleasă de Republica Moldova, iar alegerile parlamentare din toamnă sunt cruciale. (din Emisiunea „În Profunzime” de la Pro TV Chișinău)

Igor DODON: În cazul în care socialiștii ajung la putere, fără bani de la europeni va trebui să strângem cureaua sau să împrumutăm bani de la chinezi sau ruși

Lipsa finanțării din partea Uniunii Europene ar însemna un impas financiar pentru țară care ar dura până la un an. Soluția ar fi ca statul să se împrumute de la cetățeni sau de la alte țări, precum Rusia sau China… Putem merge deschis la oameni din țară să împrumutăm. Facem o emisie de VMS și ne adresăm oamenilor. Omenii au bani acasă. Cred că ne trebuie pe vreo juma de an. Pornim motoarele economice, începem cu reduce tarifelor la gaz, energie electrică. În 6-7-12 luni economia va da primele rezultate. Dar pe aceste 7-12 luni va trebui să strângem cureaua și să facem regulă. Să găsim finanțare pentru salarii, pensii, pentru investiții capitale în drumuri și unde poate fi plus valoare în lanț, să facem regulă în construcții.

Doar, o singură nedumerire: de unde au oamenii bani (pentru a împrumuta statul) dacă astăzi este atât de greu de trăit în Republica Moldova?

Doar întrebăm, nu dăm cu parul…

