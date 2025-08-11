Ajutorul de 1.000 de lei pentru pregătirea copiilor de noul an școlar, direct pe card: ce trebuie să faceți pentru a primi banii

Sprijinul financiar în sumă de 1.000 de lei oferit de stat pentru fiecare copil din clasele I – IX, ca ajutor pentru începutul noului an școlar, poate fi transferat direct pe card, transmite moldova1.md. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), pentru ca banii să ajungă direct pe cardul părinților, este necesar ca aceștia să se conecteze la platforma guvernamentală mcabinet.gov.md și să asocieze contul bancar cu suportul financiar unic.

Pașii ce urmează a fi întreprinși pentru ca banii să ajungă direct pe cardurile părinților:

Accesați mcabinet.gov.md și apăsați butonul „Autentificare”; Alegeți una dintre cele trei opțiuni de autentificare: semnătură mobilă, semnătură electronică sau buletin de identitate electronic; Intrați în secțiunea „Plăți MPay”; Selectați „Plăți sociale”, apoi „Adaugă cont de plăți”; Introduceți IBAN-ul cardului bancar; La „Prestator de plată” selectați „Banca”, iar la „Serviciu social” alegeți „Suportul financiar unic pentru pregătirea elevilor de școală”; Salvați modificările.

După aceste etape, transferul va ajunge automat în contul indicat, imediat după ce Casa Națională de Asigurări Sociale va efectua plățile, începând cu data de 4 septembrie.

Totodată, reprezentanții MEC aduc la cunoștință că, pentru cei care nu dispun de semnătură mobilă, semnătură electronică sau buletin electronic, există alternativa de a merge la banca la care au cardul pentru a completa o cerere de asociere a contului bancar.

De asemenea, persoanele care nu doresc să primească banii pe card îi pot ridica în numerar de la orice oficiu poștal din R. Moldova, începând cu 4 septembrie, precizează MEC.

Amintim că președintele Parlamentului, Igor Grosu, și ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, au anunțat pe 17 iunie curent, în cadrul unei conferințe de presă, că toți copiii din Republica Moldova care învață în clasele I – IX vor beneficia, în acest an, de un ajutor unic în valoare de 1.000 de lei pentru pregătirea de noul an școlar.

Potrivit ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, de această măsură vor beneficia aproximativ 295.000 de elevi din ciclul primar și gimnazial, iar suma totală alocată va fi de 300 de milioane de lei. Banii vor putea fi folosiți fără restricții, iar părinții nu vor fi obligați să prezinte bonuri sau justificări pentru cheltuieli.

Plata urmează să fie efectuată de Casa Națională de Asigurări Sociale în perioada 2 – 5 septembrie curent.