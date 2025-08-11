În sandale, dar gentelman – Vladimir Voronin a cedat locul din fruntea listei pentru parlamentare unei colege de partid

Despre apariția în sandale a liderului comunist Vladimir Voronin, la un eveniment politic de anvergură, s-a vorbit cu multă ironie și sarcasm – vedeți Dumneavoastră, încălțările „tatălui politic” al mai multor politicieni de pe malul Bâcului nu au fost pe placul unor gurmanzi în ale vestimentației.

Până la urmă, însă, nu înclțămintea/sandalele îl fac pe om… Or, Vladimir Voronin, spre deosebire de colegii săi, înbrăcați și încălțați „la patru ace”, a dat dovadă de un altruism ieșit din comun, cedând locul (doi) din capul listei de partid, pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie unei colege care, în vremurile de restriște pentru formațiune, a rămas fidelă liderului său.

După cum a aflat presa de la Chișinău, în acea listă de pomină Vladimir Voronin se regăsește doar pe poziția a 50-a care, după toate probabilitățile, nu-i va asigura un loc în viitorul legislativ…