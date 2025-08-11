Mai multe străzi din Soroca rămân fără apă timp de două zile

În perioada 18–19 august 2025, mai multe străzi din municipiul Soroca vor rămâne temporar fără apă potabilă, anunță S.A. „Regia Apă Canal Soroca”. Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor planificate de spălare și dezinfectare a RAP nr. 3.

Furnizarea apei va fi sistată de luni, 18 august, și până marți, 19 august, ora 17:00. Printre zonele vizate se numără străzile Chiriat Ata, Mihai Viteazu, Calea Bălțului, Vasile Stroescu, Regiunea Hidroimpex, precum și strada Renașterii și străzile adiacente.

Reprezentanții „Regia Apă Canal Soroca” își cer scuze pentru neplăcerile create și dau asigurări că echipele de intervenție vor lucra pentru finalizarea lucrărilor cât mai repede posibil. Locuitorii din sectoarele afectate sunt rugați să își pregătească din timp rezervele necesare de apă pentru consum și uz casnic, până la reluarea serviciului.