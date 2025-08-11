Bibliotecă ortodoxă inaugurată în satul Hristici / VIDEO

În satul Hristici, raionul Soroca, a fost deschisă o bibliotecă ortodoxă în cadrul Asociației Obștești „Popasul Îngerilor”, chiar în curtea Bisericii „Sfânta Treime”. Inițiativa aparține parohului lăcașului de cult, preotul Serghei Cucereavîi, care și-a dorit să ofere enoriașilor acces gratuit la literatură religioasă.

„Cărțile sunt tot mai scumpe și nu oricine își permite să procure volume pentru a-și îmbogăți cunoștințele teologice. Am început să caut donatori pe internet și am găsit o asociație din Iași, România. M-am deplasat personal acolo, am semnat un contract de asociere și, după un timp, am primit două loturi de cărți”, a povestit preotul.

Fondul bibliotecii cuprinde titluri pentru toate vârstele – de la cărți ilustrate pentru copii, care facilitează înțelegerea mesajului creștin, până la volume de cântări religioase și literatură ortodoxă. În prezent, peste 20 de beneficiari sunt deja înregistrați, fiecare având un carnet de cititor, asemenea oricărei biblioteci publice.

Biblioteca este deschisă în fiecare duminică, după liturghie, când credincioșii pot împrumuta sau returna cărțile. În plus, parohia așteaptă și alte transporturi de volume, menite să îmbogățească colecția.

„Vrem ca acest loc să fie nu doar o sursă de lectură, ci și un mijloc de întărire a credinței și a comunității”, a subliniat preotul.