FALS: În Moldova, militarii NATO se antrenează efectuând trageri asupra unor ținte înfățișând militari ruși

Pe internet sunt distribuite informații false potrivit cărora în cadrul exercițiului multinațional „Scutul de Foc 2025”, desfășurat în R. Moldova cu participarea SUA și a României, militarii se antrenează efectuând trageri asupra unor ținte înfățișând militari ruși. Ministerul Apărării al RM a dezmințit aceste afirmații. Surse din cadrul Armatei SUA au menționat că „filmulețele cu tragerile efectuate asupra țintelor care înfățișează soldați ruși” sunt trucate. Dovezile – în articolul de mai jos.

Postări pe social media: „drumul spre escaladare” și „pioni în jocul altora”

Mai multe canale de Telegram, printre care Sputnik Молдова 2.0, KP Moldova, Первый в Молдове Новости, Молдавия сегодня, au scris despre aplicațiile desfășurate de Armata Națională a R. Moldova în perioada 4-18 august. Postările au fost însoțite de poze și/sau video cu imagini care lasă să se înțeleagă că ar avea loc trageri asupra unor ținte cu simbolurile Federației Ruse. În mesaje se afirmă că videoul ar fi fost distribuit Garda Națională din statul Carolina de Nord (SUA).

„În contextul aplicațiilor «Scutul de Foc» care au început în Moldova și la care participă militari NATO, pe rețele a apărut un filmuleț cu exercițiile de tragere efectuate cu utilizarea unor ținte având aplicate imagini ale militarilor ruși” (în original: «К учениям “Огненный щит”, стартовавшим в Молдове, в которых принимают участие НАТОвские военные, в сети появился ролик, где учебные стрельбы отрабатываются по мишеням, изображающим российских военнослужащих»), specifică autorii postărilor. În unele postări se afirmă că „aceasta este nu doar o provocare, ci un indicator al parcursului ales. Vectorul pro-occidental promovat de Chișinău nu este despre securitate, ci despre pregătirea de conflict” (în original: «это не просто провокация, а индикатор курса. Прозападный вектор Кишинева – не про безопасность, а про подготовку к конфликту»). Autorii fac trimitere la opinia unor „experți”, dar fără a oferi și numele acestora.

Canalul Gagauznews Новости Гагаузии, afiliat vice-bașcanului Găgăuziei, Victor Petrov, anunță că „în acest context, afirmațiile despre «statutul de neutralitate» al Moldovei încep să pară o glumă foarte neinspirată” (în original: «на фоне этого утверждения властей о «нейтральном статусе» Молдовы начинают звучать как очень дурной анекдот»). Același canal a făcut și o altă postare care titrează „«Scutul de Foc — 2025», neutralitatea Moldovei luată la țintă” (în original: «Огненный щит — 2025»: нейтралитет Молдовы под прицелом»).

Totodată, canalul Правда Гагаузии anunță că „vectorul proeuropean al Moldovei este perceput tot mai des nu ca o garanție a securității, ci ca o pregătire pentru un eventual conflict” (în original: «прозападный вектор Молдовы всё чаще воспринимается не как гарантия безопасности, а как подготовка к возможному конфликту»).

Pe Facebook mai multe conturi, la fel, distribuie fimulețe despre exercițiul „Scutul de Foc” acestea sugerând că s-ar efectua trageri asupra țintelor pe care sunt aplicate simboluri ale Federației Ruse. În mai multe postări sunt evocate opiniile unor „analiști” care comentează „indicatorul parcursului ales”, conform canalelor de Telegram. Totodată, alte postări sunt completate cu întrebarea: „Trageri asupra unor ținte înfățișând soldați ruși: exercițiul NATO în Moldova reflectă drumul spre escaladare?” (în original: «Стрельба по русским мишеням»: учения НАТО в Молдавии – курс на эскалацию?»).

Falsul despre „tragerile asupra unor ținte înfățișând soldați ruși” a apărut și în grupul МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ МОЛДОВА, fiind însoțit de întrebarea: „cetățenii moldoveni sunt gata să devină pioni în conflictul altora?” (în original: «готовы ли граждане Молдовы к тому, чтобы стать пешками в чужом конфликте?»).

Falsul a fost distribuit și de unele site-uri.

Videoul a fost montat, iar secvențele cu „trageri asupra unor ținte înfățișând soldați ruși” nu există

Într-un comentariu pentru Stopfals.md, Armata SUA a comunicat că n-a publicat niciun fel de materiale video despre exercițiul Fire Shield (Scutul de Foc) 2025.

„În videoul propagandistic sunt folosite numeroase secvențe cu acces public care au fost realizate în cadrul aplicațiilor Fire Shield din anul trecut și care au fost încărcate în Serviciul de Distribuire a Informațiilor Vizuale al Ministerului Apărării (DVIDS) la 12 august 2024. Din câte se pare, videoul a fost editat pentru a adăuga acolo logo-ul Fire Shield 2025 și a sugera că ar fi vorba despre exercițiul din anul curent”, se menționează în răspunsul oferit.

În comentariul Armatei SUA se mai precizează că în filmulețul distribuit sunt folosite multiple secvențe din cadrul altor evenimente care n-au vreo legătura cu exercițiul „Scutul de Foc”. Bunăoară, imaginile cu salturile parașutiștilor au fost preluate în fond din filmările cu salturile parașutiștilor efectuate în Franța în cadrul evenimentului festiv dedicat aniversării a 81-a a „Zilei D”, inclusiv dintr-un video încărcat la 8 iunie 2025, iar imaginile care ar sugera desfășurarea aplicațiilor au fost preluate în temei din înregistrările video realizate în cadrul competițiilor cu participarea celor mai buni militari din Carolina de Nord.

Cât privește secvența din filmuleț unde ar apărea un militar american care ar trage în ținte înfățișând militari ruși, este vorba de un video trucat care are la bază filmările realizate în cadrul concursului „Cel mai bun militar din Carolina de Nord” și plasat la 21 noiembrie 2024 (minutul 2:50).

Ministerul Apărării: imaginile nu reflectă realitatea exercițiului „Scutul de Foc 2025”

Într-un comentariu pentru portalul Stopfals.md Ministerul Apărării al RM a dezmințit informațiile în cauză menționând că videoclipul conține secvențe trucate cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Materialul video nu are nicio legătură cu exercițiul din acest an – restul imaginilor sunt preluate din arhive ale unor antrenamente desfășurate în alți ani, atât în Republica Moldova, cât și în afara țării (SUA și Germania). Avioanele, salturile cu parașuta, relieful și alte elemente din videoclip nu reflectă realitatea exercițiului „Scutul de Foc 2025”, se spune în răspunsul oficial al Ministerului Apărării.

Instituția a menționat că „scopul acestor acțiuni este de a răspândi frica, de a submina încrederea în instituțiile statului și de a destabiliza societatea, mai ales în perioada preelectorală”.

Începând cu 2015, exercițiul „Scutul de Foc 2025” este desfășurat anual de Armata Națională a RM împreună cu Garda Națională a Armatei Naționale din Carolina de Nord (SUA). Aplicațiile au un caracter în exclusivitate defensiv.

Falsurile predilecte ale propagandiștilor

Propaganda de la Kremlin promovează de mai mulți ani falsuri la subiecte militare. Printre cele mai răspândite este narațiunea potrivit căreia forțele NATO sau tancurile NATO din România pătrund în R. Moldova. La fel, au fost răspândite falsuri cu afirmația că Armata R. Moldova trece sub controlul României și al NATO, că NATO adună tehnică militară la granița cu R. Moldova și că NATO construiește o bază militară în Moldova. Toate aceste falsuri, precum și altele, au fost demontate de portalul Stopfals.md.

Elena Celac, Stopfals.md