Pâinea s-ar putea ieftini – recolta de grâu promite vești bune pentru consumatori: pâinea s-ar putea ieftini

  În acest an, fermierii vor recolta mai mult grâu decât anul trecut, estimează Ministerul Agriculturii. Prognozele sunt atât de bune încât pâinea s-ar putea ieftini, mai spun specialiștii, transmite moldova1.md

Pe piața internă, prețul de achiziție a grâului variază între 2,8 – 3,2 lei/kg, diferențiat pe regiuni: în nord prețul este mai mic, în sud – mai ridicat. 70 la sută din grâu este de calitate, numai bun pentru a fi transformat în făină. Restul recoltei este grâu furajer,  folosit pentru hrană animalelor.  Necesarul anual de producție de grâu este de circa 350.000 – 400.000 de tone, din care 60.000 – 70.000 de tone material semincer și celelalte în calitate de furaj și producție de făină. Autoritățile admit o posibilă ieftinire a pâinii, însă fără a oferi cifre…

În acest an, peste 360 de mii de hectare din țară au fost cultivate cu grâu, mai puține decât anul trecut, când au fost însămânțare aproape 390 de mii de hectare. În 2024, recolta totală de grâu a fost 1,19 milioane tone.


