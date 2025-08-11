Peste 20 de mii de vizitatori la Cetatea Soroca în acest sezon

Cetatea Soroca înregistrează un adevărat record de popularitate. De la redeschiderea porților în aprilie, peste 20 de mii de turiști au vizitat obiectivul istoric, iar administratorii spun că în acest an a crescut semnificativ numărul vizitatorilor străini.

Printre atracțiile care îi impresionează se numără copia sabiei lui Ștefan cel Mare, reconstituirile în miniatură ale vieții din cetate și panoramele spectaculoase asupra Nistrului. Turiști din Italia și Spania au beneficiat de tururi ghidate în limba engleză și au rămas încântați de frumusețea locurilor.

„E foarte frumos, priveliștea este minunată, putem vedea de cealaltă parte frontiera cu Ucraina”, a spus o vizitatoare stabilită de 17 ani în Spania, venită să-i arate soțului său cetatea.

Potrivit ghidului Dumitru Ungureanu, în perioada de vară numărul turiștilor aproape se dublează. Vizitele ghidate se organizează la cerere și sunt disponibile în română, rusă, engleză și germană.

Biletele costă 30 de lei pentru adulți și 10 lei pentru copii. După lucrări ample de restaurare, realizate cu un buget de peste 1,6 milioane de euro — 90% provenind din granturi — Cetatea Soroca a fost redeschisă publicului în 2024, devenind din nou una dintre cele mai vizitate atracții ale Moldovei.