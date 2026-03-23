Trei cărți pentru copii, recomandate de Nadejda Rusu, bibliotecară la Biblioteca pentru Copii „Steliana Grama” / VIDEO

La rubrica „Sfatul specialistului”, am discutat cu Nadejda Rusu, bibliotecară la Biblioteca pentru Copii „Steliana Grama” din Soroca. Ea a venit cu câteva recomandări de cărți potrivite pentru copii, care pot dezvolta imaginația și dragostea pentru lectură.

Prima carte recomandată este „Heidi” de Johanna Spyri. Povestea prezintă viața unei fetițe care ajunge să locuiască la bunicul ei, în munți. Heidi descoperă natura, prietenia și bucuriile simple ale vieții. Cartea transmite valori precum bunătatea și respectul față de cei din jur.

O altă recomandare este „Din copilărie” de Roald Dahl. Este o carte autobiografică, în care autorul povestește întâmplări din copilăria sa. Lectura este ușoară și plină de umor. Copiii pot înțelege mai bine cum era viața unui elev și pot descoperi experiențe reale, uneori amuzante.

Lista este completată de „Pollyanna” de Harry Potter. Cartea spune povestea unei fetițe optimiste, care încearcă să vadă partea bună în orice situație. Pollyanna reușește să schimbe oamenii din jur prin atitudinea ei pozitivă. Mesajul cărții este simplu și ușor de înțeles pentru copii.

Bibliotecara spune că aceste cărți sunt potrivite pentru diferite vârste și pot fi citite atât acasă, cât și la școală. Ele ajută copiii să învețe lucruri noi și să privească lumea cu mai multă încredere.

Prin astfel de recomandări, biblioteca își propune să apropie copiii de lectură și să le ofere alternative utile pentru timpul liber.