Ecaterina Andriuță de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Drochia a ocupat locul III la Olimpiada Republicană de biologie

Un număr total de 40 de elevi au fost premiați în cadrul Olimpiadei Republicane la Biologie, care s-a desfășurat în perioada 20-23 martie 2026 și a întrunit 186 de elevi din toată republica.

Olimpiada Republicană la Biologie este organizată anual de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, cu suportul Consiliului Olimpic Republican la Biologie și al Universității de Stat din Moldova. Competiția face parte din lista celor 24 de olimpiade și concursuri republicane desfășurate în perioada 13 februarie – 24 mai 2026. Printre premianți este și eleva clasei a X-a de la Liceul Teoretic „Mihai Eminsesch” din Drochia, Ecaterina Andriuță, discipolă a profesoarei Irina Chiprisean, care s-a învrednicit de premiul III.