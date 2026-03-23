Maia Sandu despre cazul Ludmilei Vartic: „Fac apel către persoanele care dețin informații reale despre acest caz să colaboreze cu ancheta”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat astăzi cazul tragic de suicid al Ludmilei Vartic, subliniind eșecurile comunității și ale instituțiilor implicate, dar și importanța colaborării cu ancheta. Șefa statului a lansat un apel ferm către persoanele care dețin informații reale să sprijine autoritățile pentru clarificarea tuturor circumstanțelor și a îndemnat societatea să fie atentă și să raporteze cazurile de violență în familie, comunică moldpres.md

„Este un eșec al echipei PAS din Hâncești, pentru că îmi vine greu să cred că nimeni din echipă nu a știut despre această situație. Este, totodată, și un eșec al comunității din Hâncești, mă refer la cunoscuți, la colegii de muncă, la oamenii din jurul acestei femei. Vorbim despre o comunitate în care ea a trăit, iar faptul că nimeni nu a observat nimic este greu de crezut. Cel mai probabil, nu s-a dorit să se vadă”, a declarat Maia Sandu.

Președinta a criticat și modul în care prima tentativă de suicid a fost gestionată de spital:

„Este gravă situația de la spital, unde administrația nu a raportat prima tentativă de suicid. Chiar dacă fosta conducere spune că nu a făcut acest lucru la solicitarea victimei, pentru a nu-i afecta locul de muncă, legea trebuie respectată în orice circumstanță”.

Maia Sandu a lansat un apel direct către persoanele afectate de violența domestică:

„Vă rog insistent să cereți ajutor. Dacă nu aveți încredere în instituțiile locale, adresați-vă instituțiilor naționale. Consultați site-ul Agenției Naționale pentru Prevenirea și Combaterea Violenței și folosiți numerele de telefon disponibile. Există oameni care vă pot ajuta și este esențial să faceți acest pas”.

În același timp, președinta a avertizat împotriva speculațiilor și informațiilor false:

„Am observat foarte multe informații false și discuții. Fac apel către persoanele care dețin informații reale despre acest caz să colaboreze cu ancheta. Cei care nu au informații verificate ar trebui să evite speculațiile. Acestea nu ajută nici ancheta, nici familia victimei, ci doar creează confuzie și dificultăți suplimentare”.

Șefa statului a subliniat că investigarea acestor cazuri necesită timp și profesionalism:

„Vă rog să fim responsabili și să înțelegem că astfel de cazuri nu pot fi investigate în câteva zile sau săptămâni. Este important să menținem subiectul în atenția publică, dar să nu discredităm ancheta. Aceasta trebuie să fie realizată corect, pe baza probelor”.

Maia Sandu a încheiat cu un mesaj de responsabilitate socială:

„Fiecare dintre noi poate contribui la prevenirea unor tragedii similare. Să fim atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, să vorbim, să intervenim și să oferim sprijin celor care au nevoie. Trebuie să ne asigurăm că astfel de cazuri nu se mai repetă”.

Ludmila Vartic, educatoare la o grădiniță din Hâncești, a decedat după ce s-ar fi aruncat de pe un bloc din Chișinău, pe data de 3 martie curent. Femeia ar fi fost supusă timp de mai mulți ani violenței din partea soțului său, Dumitru Vartic, care la momentul decesului soției exercita funcția de vicepreședinte al raionului Hâncești.

Inspectoratul General al Poliției a inițiat două procese penale în legătură cu decesul Ludmilei Vartic. Primul dosar vizează circumstanțele morții femeii, iar cel de-al doilea investighează situația din familie. Dumitru Vartic are statut de bănuit în cazul sinuciderii soției sale.