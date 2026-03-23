La Drochia a fost inaugurat Centrul „Micii Eroi”

Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu, a participat la evenimentul de deschidere a Centrului „Micii Eroi” – un spațiu dedicat dezvoltării armonioase a copiilor din comunitatea noastră.

Potrivit Primăriei, centrul vine în sprijinul celor mici și al familiilor acestora, oferind servicii educaționale și de suport printr-o echipă de specialiști dedicați: psiholog, cadru didactic de sprijin, logoped, educatoare pentru copiii vorbitori de limba română și limba rusă, precum și profesor de limba engleză. În perioada următoare, echipa va fi extinsă cu noi specialiști, în funcție de necesitățile copiilor.

Totodată, centrul dispune de facilități moderne, menite să creeze un mediu atractiv și interactiv: sală multimedia cu jocuri interactive studio foto pentru a crea amintiri frumoase

Administrația publică locală salută inițiativa și susține dezvoltarea unor astfel de servicii esențiale pentru copii, contribuind la crearea unui mediu sigur, prietenos și adaptat nevoilor fiecăruia.