Ziua cuvântului „OK”. Povestea celui mai folosit cuvânt din lume

Astăzi, este marcată Ziua cuvântului „OK”, unul dintre cele mai utilizate și recunoscute cuvinte la nivel mondial. Deși pare simplu și banal, termenul are o istorie de aproape două secole.

Cuvântul „OK” a apărut pentru prima dată în anul 1839, într-un ziar din Boston. La acea vreme, era folosit ca o abreviere pentru expresia „oll korrect”, o formă intenționat greșită a cuvintelor „all correct”. Abrevierea a fost inițial o glumă lingvistică, însă a fost preluată rapid de alte publicații și a devenit tot mai populară.

Ulterior, termenul a început să fie folosit în conversațiile cotidiene, iar odată cu dezvoltarea comunicării internaționale a devenit unul dintre cele mai cunoscute cuvinte din lume. Astăzi, „OK” este folosit în aproape toate limbile și este înțeles în majoritatea țărilor, indiferent de diferențele culturale sau lingvistice.

Specialiștii în lingvistică spun că popularitatea acestui cuvânt se explică prin simplitatea lui. Are doar două litere, este ușor de pronunțat și transmite un mesaj clar: acord, acceptare sau confirmare.

În prezent, „OK” este utilizat atât în comunicarea verbală, cât și în cea online. În mesajele scrise, acesta a devenit unul dintre cele mai frecvente răspunsuri scurte, fiind folosit pentru a confirma o informație sau pentru a arăta că mesajul a fost înțeles.


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

