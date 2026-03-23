Comisara Marta Kos: „Integrarea Republicii Moldova și a Ucrainei în UE poate contribui în mod direct la stabilitatea regională” – VIDEO

Integrarea Republicii Moldova și a Ucrainei în Uniunea Europeană poate contribui în mod direct la stabilitatea regională, la guvernanța democratică și la capacitatea de a face față șocurilor viitoare. Mesajul a fost transmis de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, la cea de-a treia ediție a Conferinței privind securitatea la Marea Neagră, desfășurată astăzi la Chișinău, transmite moldpres.md

Marta Kos a subliniat că Marea Neagră ocupă un loc central în Strategia de Securitate a Europei. Potrivit ei, fără o Mare Neagră sigură, nu poate exista o Europă sigură.

„Regiunea găzduiește state membre ale UE, viitoare state membre, precum și parteneri importanți cu care împărtășim interesul de a menține în siguranță această arteră vitală pentru comerț, fluxuri de energie și exporturi de produse alimentare”, a declarat Marta Kos, în cadrul unui mesaj video transmis la conferință.

Comisara europeană pentru extindere a opinat că războiul Rusiei împotriva Ucrainei a transformat fundamental regiunea și a determinat adoptarea unei poziții europene mai fermă și mai strategică.

„Investim în reziliența țărilor noastre partenere, inclusiv a gazdei de astăzi, Republica Moldova, care se confruntă cu amenințări hibride și presiuni externe. În acest sens, extinderea UE reprezintă o investiție strategică în securitate”, a spus oficialul.

Marta Kos a accentuat că „integrarea Ucrainei și a Moldovei în Uniunea Europeană contribuie în mod direct la stabilitatea regională, la guvernanța democratică și la capacitatea de a face față șocurilor viitoare”.

„Agenda noastră de conectivitate în regiune servește acelorași obiective de securitate. Aceasta ne oferă infrastructură energetică alternativă, coridoare de transport și legături digitale”, a afirmat comisara.

În concluzie, Marta Kos a declarat că UE sprijină pe deplin eforturile depuse în cadrul Conferinței organizate astăzi la Chișinău „pentru a construi o viziune cuprinzătoare și orientată spre viitor în materie de securitate pentru regiunea Marii Negre”.

Republica Moldova găzduiește astăzi Conferința de Securitate în regiunea Mării Negre, sub egida Platformei Internaționale Crimeea. Reuniunea este co-organizată de Ministerele Afacerilor Externe și de Apărare ale Republicii Moldova și Ucrainei, cu sprijinul Uniunii Europene.

Conferința privind securitatea în regiunea Mării Negre se află la cea de-a treia ediție. Evenimentul continuă dialogul lansat la București în anul 2023 și la Sofia în anul 2024, în contextul agresiunii Federației Ruse asupra Ucrainei.