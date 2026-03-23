23 martie – 03 aprilie 2026: perioada testării candidaților la examenele naționale de absolvire de gimnaziu și liceu

Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) desfășoară, în perioada 23 martie – 03 aprilie 2026, testarea candidaților la examenele naționale de absolvire de gimnaziu și liceu. Testarea are scopul de a determina gradul de pregătire a elevilor pentru examene. Elevii claselor a IX-a și a XII-a vor avea posibilitatea să rezolve teste similare cu modelele prevăzute de actele normative în vigoare.

Cadrele didactice implicate în testare, urmare a verificării testelor administrate, elaborează o notă informativă în care își expun opinia cu referire la claritatea formulării subiectelor/itemilor și corespunderea lor cu cerințele programei de examen și curriculumul la disciplină; gradul de complexitate a subiectelor/itemilor, gradul de complexitate a testului; structura testului; aranjarea în pagină; claritatea imaginilor; spațiul rezervat pentru rezolvarea subiectelor/itemilor; baremul de corectare corectitudine științifică, claritate, accesibilitate.

Grupurile de lucru responsabile pentru elaborarea materialelor de examen utilizează toate datele din testarea pe eșantionul reprezentativ pentru elaborarea testelor finale.

https://ance.gov.md/ Ministerul Educației și Cercetării îndeamnă elevii claselor a IX-a și a XII-a să se pregătească pentru susținerea examenelor naționale de absolvire, sesiunea 2026. Menționăm că testele aplicate pe parcursul anilor 2010 – 2025, sunt publicate pe site-ul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare și pot fi accesate de către toți factorii interesați, la adresa:, acestea fiind un suport substanțial în vederea pregătirii de examenele naționale de absolvire a gimnaziului și examenul național de bacalaureat.

În ziua testării, ANCE va posta testele și baremele de corectare pe pagina oficială a Agenției.

La testare participă circa 36.000 de elevi la ciclul gimnazial și circa 19 000 de elevi la ciclul liceal.

În rezultatul testării lucrările scrise ale elevilor NU sunt apreciate cu note.

SURSA: Ministerul Educației și Cercetării