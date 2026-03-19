Ce înseamnă pregătirea sufletească pentru Paște: Sfaturi de la preotul Sorin Huluță

În această perioadă, tot mai mulți creștini se pregătesc pentru sărbătorile pascale. Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă această pregătire, am stat de vorbă cu Sorin Huluță, parohul Bisericii românești „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Soroca.

Preotul spune că pregătirea sufletească este cea mai importantă în această perioadă. „Pregătirea sufletească pentru Paște este de fapt lucrul esențial pentru această perioadă, pentru noi creștini ortodocși. Biserica ne îndeamnă ca în această perioadă să avem o pregătire bazată pe post, rugăciune, milostenie, spovedanie, împărtășanie și participare deasă la slujbele Bisericii”, a explicat acesta.

Potrivit lui, postul nu înseamnă doar renunțarea la mâncare. „Postul nu înseamnă neapărat o flămânzire. Înseamnă mai degrabă o grijă pentru suflet. Nu vorbim doar de un post alimentar, ci și de un post sufletesc. Degeaba nu mănânc, dacă nu mă opresc de la lucrurile rele”, a spus Sorin Huluță.

Preotul atrage atenția că postul trebuie să fie complet. „Ele trebuie îmbinate, postul alimentar cu postul sufletesc. Dacă facem doar post alimentar, atunci nu este un post real, ci doar pe jumătate. Partea sufletească este cea care contează”, a mai adăugat acesta.

În final, preotul Sorin, îndeamnă credincioșii să acorde mai multă atenție curățării sufletești. „Să postim sufletește, pentru că această postire, alături de cea trupească, ne ajută să ajungem la sărbătoarea Învierii Domnului curățați și pregătiți”, a concluzionat parohul.

Mesajul preotului vine ca un îndemn pentru toți cei care vor să întâmpine Paștele cu liniște și credință.