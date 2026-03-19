Jesica, câinele care știe că dragostea poate învinge boala / VIDEO

Elena Cornea
În satul Șeptelici, în familia Krasnozhon, Jesica nu este „câinele din curte”. Este parte din familie. Un suflet care a crescut odată cu oamenii de aici, care le-a fost alături în zile liniștite și în momente grele. Are opt ani și, de curând, viața i-a pus în cale o încercare dură. Jesica suferă de cancer. 

Au urmat două operații, zile de incertitudine, nopți în care fiecare respirație era ascultată cu teamă. A fost o perioadă în care Jesica slăbise mult. Membrii familiei Krasnozhon, au avut grijă de ea ca de un om. Au stat lângă ea, au vorbit cu ea, au mângâiat-o, au încurajat-o. Iar, încet, Jesica a început să-și revină.

Astăzi are din nou 65 de kilograme. Dar dincolo de cifre, a revenit ceva mult mai important – dorința de a trăi. Am simțit asta chiar din prima clipă în care am intrat pe poartă. Nu am apucat să mă prezint sau să privesc în jur, căci Jesica a venit spre mine. S-a apropiat, și-a plecat capul, cerând o mângâiere. Mi s-a spus că nu face asta cu străinii. De obicei, își păstrează distanța. Dar în acea zi, a ales să vină.

Este un câine blând, foarte inteligent și surprinzător de atent la oameni. În curte nu este niciodată agitație inutilă. Lângă ea, ca un contrast perfect, se strecoară pisica familiei, Knopa. Mică, liniștită, dar parte din același echilibru. Între ele nu există tensiune, ci o obișnuință caldă, semn că această curte este un loc în care fiecare își are locul.

În familia Krasnozhon nu se vorbește despre cât mai are de trăit Jesica. Nimeni nu numără zilele în sensul dur al cuvântului. Ei cred, că dragostea poate face diferența, iar grija și prezența pot da forță acolo unde medicina se oprește.


