La moment, municipiul și raionul Soroca are apă doar din…cisterne

După publicarea știrii precum că raioanele Soroca, Florești, Sângerei și municipiul Bălți au apă potabilă, am fost telefonați de mai mulți cititori care s-au plâns că nu au apă în robinete.

Ne-am adresat după explicații domnului Igor Focșa, director tehnic al ÎM „Apă-Canal Soroca” care ne-a declarat că, „…La moment raionul și municipiul Soroca nu are apă potabilă, dar… Apă Canal Soroca și Acva Nord depun toate eforturile ca până în seară municipiul Soroca să aibă apă în robinete, dacă cerințele și parametrii apei vor pemite să facem acest lucru”.

Acum cetățenii sunt aprovizionați cu apă tehnică din cisterne. Paralel vă informăm că, cei de la Apă-Canal Soroca sunt pe ultima sută de metri la reanimarea celor 10 sonde de apă de la Egoreni.