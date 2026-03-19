„Nu a fost nicio înmormântare secretă” – prima apariție publică a lui Dumitru Vartic după moartea soției

Fostul vicepreședinte al raionului Hîncești, Dumitru Vartic, acuzat de violență în familie după moartea soției sale, Ludmila Vartic, a apărut public pentru prima dată după tragedie. Bărbatul a respins acuzațiile care i se aduc, negând că înmormântarea ar fi avut loc în grabă și taină, și a salutat faptul că dosarul penal a fost scos din gestiunea Procuraturii Hîncești. În plus, Vartic a menționat că soția sa a primit asistență psihologică după prima presupusă tentativă de suicid din noiembrie 2025. Totodată, susține că la momentul decesului, lipseau mai multe bijuterii de pe corpul Ludmilei, transmite tv8.md

Bărbatul a menționat că în continuare colaborează cu organele de anchetă și susține decizia ca acnehta să fie dusă de Inspectoratul de Poliție Râșcani, alături de Procuratura din Chișinău, „pentru a evita orice tip de speculații”.

Referindu-se la prima presupusă tentativă de suicid a soției, din noiembrie 2025, Vartic a declarat că a dus-o personal pe soția sa la spital, unde a fost internată pentru două zile. Ulterior, după externare, cei doi soți au mers pentru o consultație la psiholog, care le-a recomandat să se adreseze Spitalului Clinic de Psihiatrie din Chișinău. Specialistul le-ar fi sugerat că o schimbare de mediu ar putea să-i fie benefică Ludmilei, dar doar sub supraveghere.

De asemenea, în video, Vartic a negat speculațiile conform cărora ar fi luat geanta soției imediat după tragedie. Bărbatul insistă că doar i-a cerut surorii Ludmilei să verifice dacă în geantă se află bijuteriile din aur, observând că de pe corpul acesteia dispăruseră cerceii și lanțul de la gât.

Ulterior, oamenii legii i-au confirmat că accesoriile nu se aflau în geantă. „Ludmila nu scotea niciodată aceste bijuterii”, susține Vartic.

În continuare, Vartic a declarat că înmormântarea nu a avut loc în aceeași zi, ci „în a treia zi după deces, după legile creștine”.

„Nu a fost niciun fel de înmormântare secretă”, susține Vartic. Acesta susține că la ceremonie a participat un cerc restrâns de persoane, rude, cumătri, prieteni, colegi de clasă, profesori, atât din Hîncești, cât și din Chișinău, reprezentanți ai administrației raionale Hîncești, profesori ai copiilor lor, mama soacră și sora Ludmilei.

Acesta a mai îndemnat cetățenii care dețin informații să se adreseze poliției, „să nu se ascundă după niște profiluri false, după niște minciuni alcătuite peste noapte”.

„Copiii merg la școală. (…) Ludmila va rămâne un episod luminos în istoria familiei noastre, viața noastră, dezvăluită copiilor de mai departe”, a subliniat la final Vartic.

Între timp, autoarea unui cont fals de Facebook, care vorbește despre decesul Ludmilei Vartic, a venit cu un apel internațional către ambasadele acreditate, instituțiile europene și organizațiile internaționale competente, „solicitând sprijin pentru ca acest caz să fie investigat cu obiectivitate și transparență”