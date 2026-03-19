Prim-ministru Alexandru Munteanu, la Soroca: „Apa va fi repornită, dar poate fi consumată doar după 48 de ore”

Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu , a efectuat o vizită de lucru în Soroca. Vizita a inclus întâlniri în teren, prima având loc în satul Cosăuți , urmată de deplasarea la sectorul Hidroinpex, unde au fost analizate aspectele tehnice ale reluării furnizării apei.

Alături de premier s-au aflat Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, precum și alți oficiali. Aceștia au dat asigurări că, potrivit analizelor de laborator, apa nu prezintă pericol pentru sănătatea populației. Cu toate acestea, autoritățile recomandă ca apa să fie utilizată pentru consum alimentar doar după expirarea unui termen de 48 de ore de la apariția acesteia la robinet, în conformitate cu normele tehnologice și sanitare.

Potrivit autorităților, locuitorii din Soroca vor avea apă la robinet începând de mâine dimineață. În același timp, punctele mobile de distribuire a apei potabile vor rămâne active până duminică, pentru a acoperi necesitățile populației în această perioadă de tranziție.

