O nouă librărie la Drochia – un colț de poveste pentru iubitorii de carte

Recent, în orașul Drochia, a fost inaugurată o nouă librărie – Librarius. Evenimentul a adunat numeroși participanți – de la elevi și profesori până la pasionați de lectură și iubitori de literatură. Printre aceștia m-am numărat și eu, trăind emoția unui moment cu adevărat special.

Atmosfera a fost una de poveste. Rafturile pline de cărți, paginile încărcate de sens și universurile ascunse între coperți au transformat această vizită într-o experiență aproape magică. Era ca într-un vis: atâtea cărți, atâtea povești, atâtea posibilități de a descoperi lumi noi.

Noua librărie își propune să devină un loc de inspirație pentru toți cei care apreciază lectura și cunoașterea. Deschiderea acestui spațiu reprezintă un pas important pentru dezvoltarea comunității din Drochia, oferind un cadru prietenos pentru lectură, creativitate și imaginație.

Librăria nu este doar un loc unde se vând cărți, ci un adevărat centru al cunoașterii, care atrage cititori de toate vârstele și îi invită să exploreze universuri fascinante prin intermediul lecturii.

Alexandra PASAT, corespondentă voluntară HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia (filiala Șuri)