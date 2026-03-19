Captură de droguri pe traseul din apropierea satului Volovița

Polițiștii din Soroca, în baza informațiilor operative, pe traseul din apropierea satului Volovița au stopat un Renault, care activa în regim de taxi. În calitate de pasageri se aflau doi bărbați, de 30 și 35 de ani.

În urma verificărilor, la aceștia a fost depistată substanță solidă de culoare albă, suspectată a fi drog de tip PVP (sare). nSubstanța a fost ridicată și urmează a fi supusă expertizei.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului, informează Poliția Republicii Moldova.