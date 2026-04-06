Peste 3 tone de alimente colectate la Soroca în cadrul campaniei „Masa Bucuriei” / VIDEO

Campania „Masa Bucuriei” 2026 s-a încheiat la Soroca cu rezultate importante. În total, au fost colectate 3026,6 kilograme de produse alimentare pentru persoanele care au nevoie de ajutor.

Colectarea a avut loc în mai multe magazine din oraș. La Linella de pe strada Grigore Vieru nr. 1 s-au adunat 623,5 kg de produse. La magazinul Local de pe strada Ștefan cel Mare nr. 20, lângă Piața Centrală, au fost colectate 497,2 kg. La Linella Fort, pe strada Ștefan cel Mare nr. 110, s-au strâns 480,8 kg.

Cea mai mare cantitate a fost colectată la magazinul Local – Soroca Nouă, de pe strada Dimitrie Cantemir nr. 24, unde s-au adunat 836,8 kg. La magazinul Local de pe strada Vasile Stroescu nr. 86 au fost colectate 588,3 kg de produse alimentare.

Organizatorii spun că fiecare donație a contat. Produsele adunate vor ajunge, în perioada următoare, la persoane nevoiașe, vârstnici singuri și familii social-vulnerabile. Distribuirea va fi făcută cu ajutorul voluntarilor.

La această campanie au participat 40 de voluntari de la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca. De asemenea, au contribuit magazinele partenere și locuitorii orașului care au donat produse.

Campania „Masa Bucuriei” este o inițiativă națională organizată de Misiunea Socială „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei în parteneriat cu Parohia Ortodoxă „Sfinţii Martiri Brâncoveni” și Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca și are scopul de a sprijini persoanele aflate în dificultate.