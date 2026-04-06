Cazul Vartic. Ilegalități grave în cercetarea morții femeii. Avocată: „Ludmila voia să trăiască. Ludmila se temea de înălțime”

Avocata Violeta Gășițoi, care a preluat recent împreună cu Gabriela Kornaker, cauza Ludmilei Vartic, susține că după lecturarea a peste 1000 de pagini din dosar, a constatat ilegalități grave, omisiuni și neglijențe, admise de poliție și procurorii care anchetează cauza morții femeii, care a căzut de la înălțime, „fapte care pot compromite definitiv aflarea adevărului”. Cel puțin un politist ar trebui să fie anchetat penal, pentru că a admis fapte foarte grave, iar bănuitul ar trebui să fie anchetat penal pentru falsificarea unei semnături, spune Violeta Gășițoi.

„Ludmila vroia să trăiască, Ludmila se temea de înălțime! Acest detaliu este foargte important și nu poate fi omis. Copii sunt victime a violenței domestice! Pentru abuz de putere trebuie deschis un dosar penal suplimentar”.

La fața locului, spune avocata, nu s-au făcut măsurări, să se vadă de unde și cum a căzut victima, daca a fost sau nu împinsă. „Nu s-au ridicat probe biologice de pe hainele Ludmilei. Nu există niciun proces verbal de ridicare a hainelor, de sigialare. Probabil nu vom putea afla niciodată dacă pe hainele femeii există probe adn”.

„Procuroprii și poliția nu au văzut un moment esențial. Copii sunt și ei victime ale violenței în familie. Au spus-o chiar fetele Ludmilei. Copiii au fost martori la conflictele dintre părinți, au fost martori când mama a fost alungată din casă, când nu i se permitea să vină acasă și ușa se deschidea la comanda tatălui… Și totuși autoritățile nu au văzut aici violență domestică… Cât de profund trebuie să fie traumatizat un copil ca statul să admită realitatea și autoritățile să reacționeze”.

Mai multe detalii în explicațiile Violetei Gășițoi, făcute sâmbătă, pe pagina ei de Facebook. Avocatele spun că vor veni luni, cu mai multe detalii asupra mersulyui cercetății în dosarul Vartic.