Tinerii din Soroca au demonstrat talent la concursul „Vocile Sorocene” / GALERIE FOTO

Recent, la Palatul de Cultură din Soroca a avut loc etapa a doua a Concursului Raional „Vocile Sorocene”, ediția a II-a. Evenimentul a fost organizat de Direcția Învățământ, în colaborare cu Centrul de Creație pentru Copii și Adolescenți „Speranța”.

La concurs au participat elevi din clasele primare, clasele I-IV, și din clasele gimnaziale, clasele V-VIII. Aceștia au ales să evolueze la diferite secțiuni, muzică populară, muzică academică și muzică ușoară.

Evenimentul a fost onorat de prezența vicepreședintelui raionului Soroca, Iurie Tănase, și a Elenei Prodan, șef interimar al Direcției Învățământ Soroca.

Participanții au urcat pe scenă și au prezentat momente artistice diverse. Fiecare interpretare a adus emoție și aplauze din partea publicului. Juriul a oferit premiile I, II și III, dar și Marele Premiu.

Evoluările au fost evaluate de un juriu format din specialiști în domeniu. Din juriu au făcut parte Anatol Rudei, directorul interimar al Secţiei Cultură şi Turism Soroca, cantautor și conducător al cercului de chitariști „ARPeggio”, Raisa Berbeci, profesoară la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros”, și Ion Rotari, conducătorul corului „Divinitate”.

Organizatorii au mulțumit juriului pentru evaluarea corectă și participanților pentru implicare. Profesorii care au pregătit elevii au fost, de asemenea, apreciați.

Concursul „Vocile Sorocene” își propune să descopere și să promoveze talentele tinere din raion, oferindu-le ocazia să urce pe scenă și să-și arate pasiunea pentru muzică.