Ai dat foc la resturi? Poți provoca un incendiu major: peste 8,5 hectare din raionul Soroca afectate de arderi necontrolate

Arderile necontrolate de vegetație uscată continuă să creeze riscuri majore în raionul Soroca, unde, doar de la începutul anului, pompierii au intervenit de patru ori pentru stingerea incendiilor, iar peste 8,5 hectare de teren au fost deja afectate. Autoritățile avertizează că neglijența poate duce la pagube grave și cer respectarea strictă a regulilor de prevenire.

Direcția Situații Excepționale din municipiul Soroca, împreună cu reprezentanții Inspectoratului pentru Protecția Mediului și ai poliției, desfășoară acțiuni de informare în teritoriu pentru a preveni incendiile de vegetație uscată și arderea deșeurilor.

Deși aceste campanii au loc anual, datele recente arată o creștere a numărului de incendii, cauzate în principal de igienizarea terenurilor prin foc sau de aprinderi ilegale ale resturilor vegetale. Intervențiile pompierilor sunt adesea dificile, mai ales în zone greu accesibile, unde este nevoie de mobilizarea unui număr mare de forțe și tehnică. Acest lucru duce la uzura echipamentelor, epuizarea echipelor de intervenție și costuri ridicate pentru gestionarea situațiilor de urgență.

Pe termen lung, consecințele sunt și mai grave: fertilitatea solului scade, flora și fauna sunt afectate, iar mediul este poluat. În plus, focul se poate extinde rapid către gospodării, anexe sau zone forestiere, provocând pagube importante. Unul dintre principalele riscuri rămâne comportamentul neglijent al unor cetățeni, care ard miriști sau resturi menajere fără supraveghere, în condiții de vânt sau în apropierea construcțiilor și materialelor inflamabile, ne-a declarat locotenent colonelul al s/intern, Eugeniu Doga, Șef adjunct al DSE din municipiul Soroca.

Pentru a preveni aceste situații, autoritățile recomandă:

evitarea utilizării focului deschis în zone cu risc de incendiu sau pe timp de vânt;

menținerea unei distanțe de cel puțin 50 de metri față de clădiri și materiale combustibile;

supravegherea permanentă a focului;

evitarea aruncării resturilor aprinse în vegetația uscată;

gestionarea corectă a resturilor vegetale în colaborare cu autoritățile locale.

Reguli stricte sunt impuse și agenților economici, care trebuie să evite utilizarea focului în apropierea terenurilor agricole și să asigure colectarea și transportarea resturilor vegetale în locuri special amenajate. În același timp, autoritățile publice locale sunt obligate să interzică arderea vegetației uscate, să elimine gunoiștile neautorizate, să asigure surse de apă pentru intervenții și să informeze constant populația despre riscuri.

În condițiile în care numărul incendiilor de vegetație este în creștere, prevenția rămâne cea mai eficientă soluție. Respectarea unor reguli simple poate preveni distrugeri majore și poate proteja vieți. În caz de incendiu, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat serviciul de urgență 112.