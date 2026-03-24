Ziua Poeziei la Soroca: recitaluri și emoții / VIDEO

De către
OdN
-
0
49
Foto: bibsadoveanusoroca.wordpress.com

La 20 martie 2026, la Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu”, din Soroca a fost celebrată Ziua Mondială a Poeziei, unde studenţii Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” conduşi de profesorul Gheorghe Şevciuc, au participat activ cu recitaluri de poezii, creaţii proprii şi cântece. În urma concertului teatralizat „Ecoul sufletelor în versuri”, ei au primit experienţe pentru planurile viitoare, împreună cu aplauzele participanţilor.

Printre cei care au oferit o atmosferă frumoasă sunt şi membrii cercului „Micul actor”, coordonat de Ana Tănase, din cadrul Cercului de creație a copiilor și adolescenților „Speranța”. Acompaniamentul muzical a fost asigurat de maestrul de concert Irina Rusnac, iar poeziile recitate de poetul Petre Popa, au adus emoţii şi amintiri profunde pentru toţi cei care au fost prezenţi.

Reportaj realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Reporter: Maria Ojog


Articolul precedentSorin Huluță-Saftiuc: „Înaintea lui Hristos, orice dorință de a posti este binecuvântată și răsplătită” / VIDEO
Articolul următorAi dat foc la resturi? Poți provoca un incendiu major: peste 8,5 hectare din raionul Soroca afectate de arderi necontrolate
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.