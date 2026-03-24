Ziua Poeziei la Soroca: recitaluri și emoții / VIDEO

La 20 martie 2026, la Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu”, din Soroca a fost celebrată Ziua Mondială a Poeziei, unde studenţii Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” conduşi de profesorul Gheorghe Şevciuc, au participat activ cu recitaluri de poezii, creaţii proprii şi cântece. În urma concertului teatralizat „Ecoul sufletelor în versuri”, ei au primit experienţe pentru planurile viitoare, împreună cu aplauzele participanţilor.

Printre cei care au oferit o atmosferă frumoasă sunt şi membrii cercului „Micul actor”, coordonat de Ana Tănase, din cadrul Cercului de creație a copiilor și adolescenților „Speranța”. Acompaniamentul muzical a fost asigurat de maestrul de concert Irina Rusnac, iar poeziile recitate de poetul Petre Popa, au adus emoţii şi amintiri profunde pentru toţi cei care au fost prezenţi.

Reporter: Maria Ojog