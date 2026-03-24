Sorin Huluță-Saftiuc: „Înaintea lui Hristos, orice dorință de a posti este binecuvântată și răsplătită” / VIDEO

Tot mai mulți credincioși întreabă cum ar trebui să țină post dacă nu au mai făcut acest lucru până acum. Despre acest subiect am discutat cu Sorin Huluță-Saftiuc, parohul Bisericii românești „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Soroca.

Preotul spune că există diferențe între copii și adulți atunci când vine vorba de post. În cazul copiilor, rolul părinților este decisiv.

„Dacă vorbim de un copil care nu a postit niciodată, părinții trebuie să-l ajute să postească, mai ales dacă a trecut de vârsta 8-9 anișori, deja copiii trebuie să postească după vârsta de 7 ani, dar având în vedere toate provocările și ispitele lumii în care trăim astăzi, eu m-aș bucura să înceapă măcar de la 8-9 ani. Important este exemplul părinților. Copilul trebuie să vadă postul în familie” – a explicat Sorin Huluță-Saftiuc.

Preotul subliniază că postul trebuie introdus treptat, fără presiune.

„Copilul poate nu o să postească un post întreg, așa cum trebuie noi să postim creștinii. Poate o să postească doar o săptămână sau doar miercurea și vinerea. Important este să-i explicăm că el trebuie să aibă o schimbare, că trebuie să se întâmple ceva în el. Perioada aceasta este o perioadă în care ne curățim sufletește”, a spus preotul.

În cazul adulților care postesc pentru prima dată, pregătirea este esențială.

„Cel care postește prima oară trebuie să-și dorească să postească și să nu caute motive să întrerupă postul. Sunt mulți care țin doar câteva zile. Acest post nu este corect. Trebuie să existe continuitate”, a menționat parohul.

Preotul spune că fiecare persoană trebuie să țină post după puterile sale.

„Nu putem să facem derogări pentru fiecare om sau să spunem, dacă n-ai postit niciodată, postești așa sau postești așa. Fiecare postește cum simte, postește cum poate. Fiecare organism este unic, fiecare om este unic, fiecare persoană și personalitate este unică și fiecare postește în felul lui.”, a concluzionat acesta.