Guvernul a aprobat propunerea de instituire a stării de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile

Guvernul va propune Parlamentului instituirea stării de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile, începând din 25 martie 2026. Aceasta va permite autorităților să acționeze rapid, coordonat și să intervină cu măsurile necesare pentru protejarea securității energetice a țării și a cetățenilor, în contextul situației din domeniul energetic. Principala linie electrică care alimentează Republica Moldova – linia Vulcăneşti – Isaccea, a fost deconectată în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina.

Linia electrică aeriană Vulcăneşti – Isaccea este principala arteră de import a energiei electrice, care asigură între 60-70% din consumul malului drept. Deficitul estimat este de până la 350-400 MW în orele de vârf, începând cu ziua de mâine. Procesul de reconectare este îngreunat de identificarea rămășițelor de drone în preajma infrastructurii afectate pe partea ucraineană, fiind necesare lucrări de deminare înainte ca echipele tehnice să poată interveni în siguranță.

„Ceea ce se întâmplă astăzi în sectorul energetic nu este un accident. Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina reprezintă o crimă de război, dar și un atac la adresa noastră, aici în Republica Moldova”, a declarat premierul Alexandru Munteanu, referindu-se și la situația gravă provocată de poluarea râului Nistru, la fel ca urmare al unui atac al Federație Ruse.

În aceste condiții, instituirea stării de urgență va permite autorităților să acționeze rapid și coordonat:

permite adoptarea deciziilor rapide pentru asigurarea resurselor energetice, inclusiv prin derogări de la normele obișnuite de achiziții, pentru a garanta continuitatea furnizării către cetățeni;

facilitează alocarea resurselor necesare procurării energiei și echipamentelor de urgență;

permite Guvernului să dispună, la nevoie, raționalizarea consumului și impunerea unor reguli speciale de funcționare pentru operatorii economici, astfel încât să fie protejate obiectivele critice ale economiei și instituțiile sociale.

La moment, consumatorii din Republica Moldova sunt asigurați cu energie electrică produsă din surse interne, dar și datorită importurilor pe rute alternative, inclusiv pe cele patru linii electrice de 110 kV de interconexiune cu România. Acestea au fost testate încă în vara anului trecut în eventualitatea unor astfel de situații și și-au demonstrat eficiența, inclusiv în timpul deconectărilor din 31 ianuarie, cauzate, de asemenea, de atacurile rusești împotriva Ucrainei. Consumatorii sunt îndemnați să economisească energia electrică, în special în orele de vârf și să urmărească doar surse oficiale pentru actualizări.

Echipele tehnice continuă monitorizarea permanentă și verificările în teren, pentru remedierea în siguranță a avariei și restabilirea funcționării normale a infrastructurii energetice.

Decizia de instituire a stării de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile, începând din 25 martie 2026, va fi prezentată astăzi Parlamentului.

„Nu este un moment politic. Este un moment de mobilizare și consolidare. Le cer tuturor instituțiilor să acționeze imediat, să ieșim din rutina ordinară, să intrăm în regim de intervenție. Pentru cetățeni, mesajul este clar: folosim resursele cu rațiune. Apă, energie, consum – fiecare decizie contează. Vom depăși și aceasta criza cu siguranță și demnitate”, a punctat prim-ministrul Munteanu.