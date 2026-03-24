Ce vedeau sătenii prin Europa… au acum acasă! Un parc fotovoltaic va fi pus în funcțiune la Vasilcău / VIDEO

În comuna Vasilcău urmează să fie pus în funcțiune primul parc fotovoltaic realizat în raionul Soroca, în cadrul programului guvernamental, Satul European, ediția a doua. Investiția în energia solară, este una benefică pentru comunitate, iar performanța energetică a parcului este de 200 kW.

Mediul înconjurător are de câștigat dublu, pe de o parte s-a lichidat gunoiștea, iar pe de altă parte pe acest loc se află acum o sursă de energie curată și regenerabilă, alimentată de soare. Ceea ce sătenii admirau mai demult prin Europa, acum văd și în satul lor.

Bani pentru astfel de proiecte nu sunt în bugetele primăriilor rurale, iar susținerea Guvernului, este una favorabilă comunităților. Ba mai mult, banii pentru energia electrică vândută în rețea, vor ajunge tot în bugetul local, și vor permite compensarea altor cheltuieli pentru iluminarea străzilor din comună sau întreținerea unor instituții publice.

Proiectul republican Satul European finanțat prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală este un exemplu, în acest caz, că primăriile beneficiare nu trebuie să fie alese după culorile politice ale primarilor în raport cu partidul de guvernământ, ci după activism și implicare. Cu toate că despre un astfel de parc fotovoltaic în comuna Vasilcău se vorbește de prin 2019, în sfârșit aceasta nu mai este o idee, ci o realizare concretă.