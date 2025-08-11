Fost procuror înțepat de o albină la piscină: „Fiți atenți la băuturile lăsate deschise!” / VIDEO

O zi de relaxare s-a transformat într-un incident neplăcut pentru fostul procuror Radu Ceban. În timp ce se odihnea la piscină, acesta a vrut să bea dintr-o sticlă cu băutură pe care o lăsase deschisă. Nu știa însă că, între timp, înăuntru se strecurase o albină.

În momentul în care a luat o înghițitură, insecta l-a înțepat, provocându-i durere și umflătură. Acesta a ajuns la Spitalul Raional „Anatolie Prisacari” din Soroca, unde medicii i-au acordat îngrijirile necesare.

Ulterior, acesta a povestit într-un filmuleț publicat pe rețelele sociale, avertizându-i pe cei care își petrec timpul la piscine sau în aer liber: „Fiți atenți, pe la piscină, cu astfel de băuturi în care nu se vede ce este înăuntru. Am lăsat-o deschisă și, când am dat să beau, înăuntru se ascundea deja o albină.”.

https://www.tiktok.com/@raduceban.official/video/7536861494747630853