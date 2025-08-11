Fost procuror înțepat de o albină la piscină: „Fiți atenți la băuturile lăsate deschise!” / VIDEO

De către
Dorina Cioca
-
0
838
Foto: Captură de ecran / unimedia

O zi de relaxare s-a transformat într-un incident neplăcut pentru fostul procuror Radu Ceban. În timp ce se odihnea la piscină, acesta a vrut să bea dintr-o sticlă cu băutură pe care o lăsase deschisă. Nu știa însă că, între timp, înăuntru se strecurase o albină.

În momentul în care a luat o înghițitură, insecta l-a înțepat, provocându-i durere și umflătură. Acesta a ajuns la Spitalul Raional „Anatolie Prisacari” din Soroca, unde medicii i-au acordat îngrijirile necesare.

Ulterior, acesta a povestit într-un filmuleț publicat pe rețelele sociale, avertizându-i pe cei care își petrec timpul la piscine sau în aer liber: „Fiți atenți, pe la piscină, cu astfel de băuturi în care nu se vede ce este înăuntru. Am lăsat-o deschisă și, când am dat să beau, înăuntru se ascundea deja o albină.”.

https://www.tiktok.com/@raduceban.official/video/7536861494747630853


  • ETICHETE
  • DC
Articolul precedentExpoziția: „Soroca interbelică – Soroca în Regatul României” la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” / GALERIE FOTO
Articolul următorSeminar informativ dedicat Zilei Diasporei la Florești
Dorina Cioca
Dorina Cioca

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.