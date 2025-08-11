Seminar informativ dedicat Zilei Diasporei la Florești

Astăzi, Direcția Ocuparea Forței de Muncă Florești a organizat un seminar informativ cu prilejul Zilei Diasporei, destinat persoanelor revenite de peste hotare, înregistrate cu statut de șomer, dar și celor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Evenimentul a adus în prim-plan serviciile și măsurile oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și modalitățile legale de angajare peste hotare, în baza acordurilor bilaterale semnate de Republica Moldova cu Israel, Germania și Bulgaria. Participanții au fost informați despre riscurile migrației ilegale, importanța încheierii unui contract de muncă și instituțiile de la care pot solicita sprijin informațional.

De asemenea, au fost prezentate oportunități de formare profesională, recalificare și suport pentru inițierea unei afaceri proprii, scopul principal fiind facilitarea reintegrării pe piața muncii și sprijinirea reinserției sociale a celor întorși acasă.