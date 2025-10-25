Efim Zubcu despre rusificarea sovietică și renașterea națională la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO

De această dată la emisiunea “Interviu cu soroceni”, realizată de “Observatorul de Nord”, este invitat Cetățeanul de Onoare al raionului Soroca, Efim Zubcu. Am discutat cu protagonistul nostru despre perioada sovietică, primele activități de renaștere națională la Soroca și despre despărțirea de PPCD.

Am mai vorbit cu domnul Zubcu despre căsuța cu olane roșii dată cu var de la Cerlina, educația românească de acasă, pierderea tatălui la război, foamete, rusificare, activitatea în comerț, publicarea informațiilor în avizierele magazinelor pe care le conducea și în limba română, discursul său în limba română la congresul din 7 noiembrie 1987, cuibul Mișcării de Renaștere Națională de la fosta școală nr. 4 din Soroca și cine au fost camarazii săi de la începuturi, ce activități făceau, Frontul Popular condus de Ion Hadârcă, Partidul Popular Creștin Democrat condus de Iurie Roșca, cum s-a cunoscut cu viitoarea soție, Maria, copiii Stela și Viorel și altele.

