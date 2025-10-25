Truc simplu cu folie de aluminiu pentru a ține șoarecii departe de casă

Folia de aluminiu, folosită de obicei în bucătărie, poate deveni un ajutor neașteptat împotriva șoarecilor. Textura rece, foșnetul și reflexia luminii îi descurajează pe aceștia să se apropie. Este o soluție temporară, dar practică, atunci când vrei să împiedici rozătoarele să intre în casă.

Ce trebuie să știi despre folia de aluminiu?

Folia de aluminiu este o foaie subțire de metal obținută prin laminarea repetată a aluminiului. Se rupe ușor, se îndoaie fără să se rupă complet și se mulează pe orice suprafață. Reflectă aproape toată căldura, nu lasă aerul sau umezeala să treacă și face un sunet specific atunci când este mototolită.

Pe lângă utilizarea ei la gătit, folia de aluminiu mai poate fi pusă în spatele caloriferelor pentru a păstra căldura, folosită la protejarea mobilierului în timpul renovărilor sau la curățarea obiectelor din argint, împreună cu bicarbonat de sodiu.

Cum ajută folia de aluminiu împotriva șoarecilor?

Șoarecii evită suprafețele care le provoacă disconfort. Folia de aluminiu, prin textura și reflexia sa, îi sperie și îi face să caute alte locuri. Când o ating, aceasta foșnește, este alunecoasă și rece. Dacă încearcă să o roadă, senzația este neplăcută, iar ei renunță.

Cum aplici trucul în casă?

Mototolește bucăți de folie și pune-le în zonele pe unde pot intra șoarecii – în jurul conductelor, la colțuri, sub chiuvetă sau în crăpături.

Întinde fâșii de folie la ușa balconului, în spatele frigiderului sau acolo unde ai observat urme. Sunetul și textura le vor da senzația de pericol.

Învelește marginile cutiilor cu alimente sau pungile din cămară. Folia devine o barieră rapidă, care le taie pofta de a explora.

Important de știut!

Această metodă funcționează doar pe termen scurt. Șoarecii sunt inteligenți și, dacă simt că în spatele foliei este hrană sau adăpost, vor reuși în timp să treacă peste obstacol. Folia de aluminiu trebuie privită ca o soluție de urgență, nu ca o metodă definitivă.