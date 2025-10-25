Ce se întâmplă în corpul tău dacă iei pastile și consumi alcool

Cu siguranță ai auzit de multe ori că nu este recomandat să consumi alcool dacă urmezi un tratament medicamentos. Ei bine, acest lucru este adevărat, întrucât combinația dintre pastile și băuturi spirtoase poate avea efecte nocive asupra organismului uman.

De ce nu e bine să bei alcool atunci când iei medicamente

Dacă te confrunți cu anumite probleme de sănătate, iar medicul ți-a prescris o rețetă cu medicamente, experții te sfătuiesc să nu consumi băuturi alcoolice, în timp ce iei pastilele.

Explicația specialiștilor este extrem de simplă. Statisticile arată că unele medicamente pot afecta mucoasa stomacului, creând anumite răni la nivelul sistemului digestiv.

Odată ce consumi alcool, substanțele spirtoase nu fac decât să înrăutățească aceste răni de la nivelul stomacului. De asemenea, alcoolul este renumit pentru faptul că diminuează efectul pastilelor, ceea ce înseamnă că, la urma urmei, le iei degeaba.

Un alt sfat recomandat de medici este să nu consumi alcool atunci când iei antidepresive, deoarece ambele încetinesc sistemul nervos, provocând lacune în memorie.

Medicii îți recomandă să nu bei alcool, dacă iei antibiotice. Acestea ajung în ficat, unde organul are misiunea de a le descompune în substanţe folositoare pentru a lupta cu infecţia.

Din cauza consumului excesiv de băuturi alcoolice, ficatul obosește foarte ușor, fiind suprasolicitat în așa fel încât să-ți provoace anumite probleme de sănătate.

„Persoanele care urmează un tratament medicamentos pe bază de antibiotice, așa cum este penicilina, trebuie să evite să bea alcool pe tot parcursul terapiei, deoarece alcoolul duce la inactivarea antibioticelor. Alcoolul combinat cu antibiotice pentru tratarea tuberculozei poate duce la efecte adverse precum înroșirea pielii, iar pacientul poate resimţi o stare deteriorată a întregului corp.”..

Ce poți păți când bei alcool în timp ce iei pastile

Dacă bei alcool în timpul unui tratament medicamentor, specialiștii te avertizează că s-ar putea să te confrunți cu anumite efecte adverse, precum greață, amețeli, dureri de cap, crampe stomacale, bătăi rapide ale inimii, stări anxioase.

Este important să discuți cu farmacistul sau medicul de familie, înainte de a consuma băuturi alcoolice, dacă nu ești sigur despre detaliile scrise pe etichetele pastilelor prescrise.

Dacă medicul te sfătuiește să nu pui strop de alcool în gură cât timp iei medicamente, cel mai recomandat ar fi să aștepți 72 de ore după terminarea tratamentului cu antibiotice, înainte de a gusta un pahar de vin sau bere.