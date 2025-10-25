Polițiștii sunt mereu aproape – pentru o vacanță liniștită și fără griji!

De către

Elevii din întreaga Republica Moldova intră în vacanță! Poliția Republicii Moldova le urează tuturor copiilor zile pline de odihnă, joacă și relaxare, dar mai ales… siguranță!

Pentru elevi: Evitați discuțiile cu persoane necunoscute, în realitate sau online; Respectați regulile de circulație; În caz de pericol, apelați imediat 112.

Pentru părinți: Discutați cu copiii despre siguranță; Monitorizați-i și asigurați-vă că știți unde și cu cine se află.