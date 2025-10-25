Explozie într-un apartament din Florești, două persoane rănite / GALERIE FOTO

În dimineața zilei de 25 octombrie 2025, o explozie s-a produs într-un apartament de pe strada Mihai Viteazul nr. 70 din orașul Florești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:32.

Potrivit informațiilor preliminare, două persoane au fost rănite. Proprietarul apartamentului, un bărbat de 68 de ani, a suferit arsuri în zona capului, iar o tânără de 17 ani din locuința vecină s-a ales cu o contuzie. Ambele victime sunt în stare stabilă și au fost transportate la Spitalul Raional Florești pentru îngrijiri medicale.

Echipele IGSU au evacuat 51 de persoane din bloc, printre care 11 copii. Deflagrația a afectat pereții și geamurile apartamentului unde s-a produs explozia, dar și ferestrele de la etajele 2 și, parțial, 3.

Pentru gestionarea situației, la fața locului a fost format Statul Major al IGSU. Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Florești va decide unde vor fi cazați locatarii pe perioada verificărilor și dacă imobilul mai prezintă siguranță pentru locuire.

Cauza exactă a exploziei urmează să fie stabilită.