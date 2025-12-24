Doctorul Liviu Gorceac a fost distins cu medalia Nicolae Testemițanu! Respect, doctore!

   A salvat zeci și sute de vieți, a stat mereu – vreme de 35 de ani!!! – la straja sănătății sorocenilor și astăzi și-a primit onorul pe care îl merită cu prisisință. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a înmânat medalia Nicolae Testemițanu.
   Este vorba despre doctorul sorocean LIVIU GORCEAG, medic la urgență și OM de o cumsecădenie rară. În cei peste 35 de ani de muncă a stat pe buletin de boală o singură dată, pe timpul pandemiei de COVID-19. Este un exemplu de modestie și dedicație profesiei și oamenilor, este un model de Doctor și un familist desăvârșit!
   Sunem mândri că Soroca are așa medici! RESPECT, LIVIU GORCEAG!!!
