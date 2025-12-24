Copiii și adulții cu nevoi speciale primesc servicii stomatologice gratuite sub anestezie generală

Ministerul Sănătății amintește că persoanele cu nevoi speciale, copii și adulți, pot beneficia, în condiții de staționar, de servicii stomatologice gratuite în cadrul Serviciului de asistență medicală stomatologică sub anestezie generală. Pe parcursul acestui an, 89 de maturi și 155 de copii au beneficiat de servicii stomatologice.

Serviciul acordă asistență stomatologică gratuită copiilor în cadrul Institutului Mamei și Copilului, la clinica „Emilian Coțaga”, iar adulților – în cadrul Institutului de Medicină Urgentă. Acesta este dotat cu resursele necesare pentru ca persoanele cu nevoi speciale să beneficieze de îngrijiri medicale de înaltă calitate.

https://ms.gov.md/wp…/uploads/2024/05/445-21.05.2024.pdf Menționăm că Serviciul de asistență medicală stomatologică sub anestezie generală este funcțional din iunie 2024. Ordinul ministrului Sănătății privind instituirea Serviciului îl găsiți accesând următorul link:

Copiii cu nevoi speciale pot fi programați pentru tratament stomatologic la Spitalul Clinic Republican pentru Copii „Emilian Coțaga”, de luni până vineri, între orele 9.00-14.00. Telefon de contact: 0(22) 72 81 14.

Maturii cu dizabilități pot fi programați la Centrul republican de chirurgie oro-maxilo-facială, situat în incinta Institutului de Medicină Urgentă, de luni până vineri, între orele 09:00-15:00. Telefoane de contact: 0(22) 25 07 61; 0(22) 25-08-51; 0(22) 94 43 17.

Pentru a beneficia de acest tip de asistență stomatologică este necesară o programare prealabilă, efectuată de către părinții sau tutorii pacientului, în vederea prezentării istoricului medical și descrierii simptomelor acestuia. Ulterior, specialiștii vor stabili investigațiile necesare, abordarea terapeutică și planul de tratament.

Costurile tratamentului sunt achitate, în totalitate, de Compania Națională de Asigurări în Medicină.