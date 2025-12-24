Turneul Republican de Tenis de Masă a adunat sportivi din toată țara la Sîngerei / GALERIE FOTO

Recent, în sala de sport a Gimnaziului „A. Păunescu” din satul Copăceni, s a desfășurat Turneul Republican de Tenis de Masă „Cupa Raionului Sîngerei”. Evenimentul a fost organizat cu susținerea Consiliului Raional Sîngerei și a Școlii Sportive „Dumitru Atanasov”.

La turneu au participat sportivi din mai multe localități ale țării. Au venit jucători din Sîngerei, Copăceni, Drăgănești, Prepelița, Orhei, Telenești, Ialoveni, Drochia, Chișinău și Bălți. Prezența lor a confirmat interesul tot mai mare pentru tenisul de masă la nivel republican.

Evenimentul a avut și oaspeți de onoare. Printre aceștia s au numărat deputatul Gheorghe Ichim, președintele Federației de Tenis de Masă din Republica Moldova, Oleg Șaric, șeful Direcției Educație Sîngerei, Nicolae Melinte, antrenorul lotului național de seniori, Igor Ni, și directorul Clubului Sportiv „Olimpicul”, Anatolii Șpac.

Prezența deputatului Gheorghe Ichim în școala din satul său natal, Copăceni, a avut o semnificație specială. Acesta a participat la un schimb simbolic de mingi la masa de joc, alături de antrenorul lotului național, Igor Ni. Totodată, deputatul a oferit o cupă specială pentru cel mai bun jucător al turneului, gest care a adus un plus de motivație participanților.

Festivitatea de premiere a avut loc într o atmosferă de bucurie și fair play, în prezența președintelui Federației de Tenis de Masă din Republica Moldova. Sportivii au fost apreciați pentru efort, disciplină și spirit competitiv.

Organizatorii au adresat mulțumiri instituției gazdă, Gimnaziul „A. Păunescu”, în persoana doamnei director Mițic Victoria, pentru primirea călduroasă și pentru oferirea sălii de sport. Mulțumiri au fost adresate și Clubului Sportiv „Olimpicul”, care a oferit cadouri dulci copiilor, precum și Federației de Tenis de Masă pentru sprijinul acordat tinerilor sportivi.