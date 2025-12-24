Reduceri substanțiale pentru primele de asigurare medicală, dacă sunt achitate până pe 31 martie 2026

Prima de asigurare medicală pentru 2026 rămâne la același nivel ca în acest an – 12.636 de lei. De asemenea, pensionarii, studenții, mamele care au la întreținere copii mici și persoanele cu dizabilități, care sunt asigurați de stat și au un teren agricol, nu vor mai fi obligați să achite polița medicală, transmite moldova1.md.

Proprietarii de terenuri agricole neasigurați de stat vor plăti aproape dublu față de acest an. Precizările au fost făcute, pe 23 decembrie, de președintele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), Ion Dodon.

Prima de asigurare medicală pentru 2026 ar trebui să constituie, conform calculelor legale, 18.700 de lei, însă Guvernul a propus Parlamentului menținerea acesteia la nivelul de 12.636 de lei, a declarat președintele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Ion Dodon.

Potrivit acestuia, proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală prevede reduceri substanțiale pentru unele categorii, până pe 31 martie 2026.

„Din această sumă de 12.636 de lei, în proiectul Legii fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală este prevăzută o reducere substanțială, adică 2.527 de lei pentru orice persoană, cetățean al Republicii Moldova, care nu este angajată în câmpul muncii și nu este asigurată de Guvern, indiferent dacă are sau nu teren agricol”, a declarat Ion Dodon.

Președintele CNAM a explicat că aceste modificări au fost necesare în contextul schimbărilor operate de Parlament în anul 2024 la Legea privind asigurarea obligatorie de asistență medicală. Anterior, persoanele care dețineau teren agricol erau obligate să achite prima de asigurare, chiar dacă făceau parte din categorii asigurate de stat.

„Deci, dacă persoana era, de exemplu, pensionar, persoană cu dizabilități sau student și deținea teren agricol, era obligată să se asigure și, atunci, valoarea primei era puțin mai mică. Acum, în 2024, Parlamentul a venit cu modificări și a spus că, dacă persoana este pensionar, cu dizabilități, student, mamă cu patru, șapte și mai mulți copii, nu este obligată să achite prima de asigurare obligatorie de asistență medicală”, a precizat Ion Dodon.

Precizăm că proprietarii de terenuri agricole, fondatorii de întreprinderi individuale, persoanele fizice care dau în arendă bunuri materiale sau desfășoară activități independente și străinii titulari ai dreptului de ședere permanentă sau beneficiari de protecție internațională vor plăti 2.527 de lei pentru polița medicală. În 2025, proprietarii de terenuri agricole achitau doar 1.264 de lei.

Totodată, în 2026, mediatorii, notarii, avocații, executorii judecătorești, experții judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreții, traducătorii și administratorii autorizați, indiferent de forma juridică de organizare a activității, neangajați, care au obținut atestat, licență sau autorizație în modul stabilit de lege, precum și persoanele neangajate care exercită independent profesiunea de medic de familie vor achita 5.686 de lei pentru asigurarea medicală, cu peste 600 de lei mai mare în comparație cu anul curent. Condiția este ca plată să fie efectuată până pe 31 martie 2026.

Potrivit calculelor autorităților, această contribuție ar urma să genereze peste 10 miliarde de lei în 2026, în funcție de evoluția fondului de remunerare a muncii.

Proiectul Legii privind fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru 2026 estimează venituri totale de 18.97 de miliarde de lei și cheltuieli de peste 19 miliarde de lei, diferența fiind acoperită din soldurile financiare existente.